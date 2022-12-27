KARTUŞ HATTI KONUSU VE OYUNCULARI! Tv'de yayınlanacak Kartuş Hattı filmi ne zaman çekildi?

Kurtuluş Hattı, 2022'de vizyona girmiştir. Dram türünü ele alan filmin yönetmenliği ve senaristliği Selman Kayabaşı'na ait. Başrollerinde Gülsim Ali, Yusuf Aytekin gibi isimlerin yer aldığı Kurtuluş Hattı filminin konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte Kurtuluş Hattı filmi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları.
Atatürk'ün Nutuk'ta özellikle teşekkür etttiği telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenilen Kurtuluş Hattı, Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu ediyor. İşgal kuvvetleri, İstanbul ile Anadolu arasındaki bağı koparmak istemektedir. Buna karşı olarak bir grup vatansever, işgal kuvvetlerinin amacına ulaşmasını engellemek için gizli bir operasyon yürütür. Cepheden yeni dönen ve yıllardır hasret kaldığı Hilal'e kavuşmak isteyen Hamdi, bu sırada beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.
Gülsim Ali
Yusuf Aytekin
Emin Gürsoy
Benian Dönmez
Aybike Turan
Nizam Namidar
Hamdi Erdoğan
Kaan Turgut
Kenneth James Dakan