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KARTUŞ HATTI KONUSU VE OYUNCULARI! Tv'de yayınlanacak Kartuş Hattı filmi ne zaman çekildi?

27.12.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtuluş Hattı adı Türk sinema filmi Milli Mücadele yıllarını anlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik döneminde Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu alan Kurtuluş Hattı filmi bu akşam TRT1 ekranlarında sinem severler ile buluşacak. Bu gelişmeyle beraber filmin konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Peki, Kurtuluş Hattı konusu nedir, oyuncuları kimler? Türk sineması Kurtuluş Hattı ne zaman çekildi?

KARTUŞ HATTI KONUSU VE OYUNCULARI! Tv'de yayınlanacak Kartuş Hattı filmi ne zaman çekildi?

Kurtuluş Hattı, 2022'de vizyona girmiştir. Dram türünü ele alan filmin yönetmenliği ve senaristliği Selman Kayabaşı'na ait. Başrollerinde Gülsim Ali, Yusuf Aytekin gibi isimlerin yer aldığı Kurtuluş Hattı filminin konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte Kurtuluş Hattı filmi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları.

KURTULUŞ HATTI KONUSU NEDİR?

Atatürk'ün Nutuk'ta özellikle teşekkür etttiği telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenilen Kurtuluş Hattı, Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu ediyor. İşgal kuvvetleri, İstanbul ile Anadolu arasındaki bağı koparmak istemektedir. Buna karşı olarak bir grup vatansever, işgal kuvvetlerinin amacına ulaşmasını engellemek için gizli bir operasyon yürütür. Cepheden yeni dönen ve yıllardır hasret kaldığı Hilal'e kavuşmak isteyen Hamdi, bu sırada beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

kurtuluş hattı filmi

KURTULUŞ HATTI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gülsim Ali

Yusuf Aytekin

Emin Gürsoy

Benian Dönmez

Aybike Turan

Nizam Namidar

Hamdi Erdoğan

Kaan Turgut

Kenneth James Dakan


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Gülsim Ali trt1

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