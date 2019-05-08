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Karya kralının mezarına özel koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren 2 bin 400 yıllık Hekatomnos Anıt Mezarı, özel iklimlendirme sistemiyle sağlanan sabit sıcaklık ve nem değerleriyle korunuyor - Milas Kaymakamı Eren Arslan: -"Altın bezemelerle süslü duvarları bulunan mezar odasının, görkemli kabartmaları olan lahdin, gelecek kuşaklara aktarılması için yıllardır özel bir çalışma yürütülüyor" - "Mezar odasının sıcaklığı ve nem oranı sabitlenmiş durumda, düzenli olarak bakımları yapılıyor"

Muğla'nın Milas ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren 2 bin 400 yıllık Hekatomnos Anıt Mezarı, özel iklimlendirme sistemiyle sağlanan sabit sıcaklık ve nem değerleriyle korunuyor.

Milas'ta, arkeoloji tarihi açısından son 100 yılda bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösterilen mezar odası ve duvar resimlerinin de bulunduğu Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı, yürütülen çalışmalarla ayağa kaldırılarak turizme kazandırıldı.

Defineciler tarafından 2010 yılında soyulduktan sonra ortaya çıkarılan Karya Satrabı Hekatomnos’un anıt mezarının ve duvar resimlerinin bulunduğu alan, yürütülen bilimsel çalışmalarla adeta açık hava müzesi halini aldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı’nı gazetecilerle gezdi.

Kral mezarının, arkeoloji tarihi açısından son 100 yılda bulunan en önemli tarihi eserler arasında gösterildiğini belirten Arslan, soygunda büyük zarar gören mezar odasının korunması için titiz çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bilim insanlarınca mezar odasına özel iklimlendirme sistemi kurulduğunu aktaran Arslan, "Altın bezemelerle süslü duvarları bulunan mezar odasının, görkemli kabartmaları olan lahdin, gelecek kuşaklara aktarılması için yıllardır özel bir çalışma yürütülüyor. Mezar odasının sıcaklığı ve nem oranı sabitlenmiş durumda, düzenli olarak bakımları yapılıyor." diye konuştu.

İlçenin tarihi ve kültürel değerler bakımından çok zengin olduğunu anlatan Arslan, Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı’nın da ülke turizmine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

Arslan, yüzeyden yaklaşık 18 metre aşağıda bulunan mezar odasının, lahit ile çevreleyen figürleri ve duvar resimleriyle dönemin tarihine ışık tuttuğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
mezar Milas Muğla Uzunyuva

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