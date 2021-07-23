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Kaş Açıklarında 45 Göçmen Taşıyan Tekne Battı

23.07.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş açıklarındaki Kerpe Adası yakınlarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu bir teknenin battığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, batan teknedeki göçmenleri kurtarmak üzere arama kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı

Kaş Açıklarında 45 Göçmen Taşıyan Tekne Battı

Kaş açıklarındaki Kerpe Adası yakınlarında içerisinde 45 göçmenin bulunduğu bir teknenin battığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, batan teknedeki göçmenleri kurtarmak üzere arama kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

Batan teknedeki göçmenleri kurtarmak üzere bölgeye deniz kuvvetlerine bağlı iki fırkateyn yönlendirildi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “Kerpe Adası’nın yaklaşık 60 mil güneyinde, içerisinde 45 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin batmakta olduğu bilgisi üzerine TCG GELİBOLU ve TCG GÖKOVA fırkateynlerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, bölge “arama kurtarma sahası” ilan edilerek çalışma başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca bölgedeki denizcilere yönelik olarak da bildirim yapıldığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında “Denizcilere ilanlar yayınlanarak sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edilmiştir. Hâlihazırda Deniz Kuvvetlerimize ait 2 fırkateyn ve 1 deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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