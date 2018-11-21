Kaş Belediye Başkanı Kocaer: Kaçak yapılar için yıkım kararı alındı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, imar barışı düzenlemesinin ardından kaçak yapı sayısı arttı. Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Kaçak yapı teşebbüsünde bulunan her kim varsa tespitleri yapıldı, zabıtları tutuldu, gerekli encümen kararları almak suretiyle yıkım kararları verildi" dedi.

İmar barışı düzenlemesinden sonra Karadeniz yaylalarında artan kaçak yapılaşma, Akdeniz'de de görülmeye başlandı. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde imar barışı sonrası yaklaşık 500 villanın inşaatına başlandığı ileri sürüldü. Özellikle İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde 400 olan imarsız villa sayısı, imar barış kararı sonrası arttı. Kaş Belediye Başkanı Kocaer, ilçede kaçak yapılara meydan vermemek için çeşitli köylerde, mahallelerde imar planı yaptıklarını söyledi. İslamlar Mahallesi'nin heyelan bölgesi olması nedeniyle daha önceki yıllarda afet evleri yapıldığı kaydeden Başkan Kocaer, şunları söyledi:

"Onları da vatandaşa iskan ettik. Geçtiğimiz yıllarda bu bölgede bazı yapılaşmalar oldu. İmar Yasası'ndan önceki olanlar İmar Yasası'ndan istifade etmek suretiyle faydalandılar, yapı kayıt belgesi aldılar. Ama 31.12.2017'den itibaren kaçak yapı teşebbüsünde bulunan her kim varsa belediyemizce tespitleri yapıldı, zabıtları tutuldu, gerekli encümen kararları almak suretiyle yıkım kararları verildi ve savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Bunların yıkılmaları için de kanuni süreler verilmek suretiyle kendilerine tebliğ edildi. Kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kaçak yapıların yapılması kanunen suç olduğu gibi bizim de yakın takibimizde olacaktır. Biz ekiplerimizle bunun 24 saat takibindeyiz ve kaçak yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz."

YIKIM KARARI

Başkan Kocaer, 2018 yılında inşa edilen tüm kaçak yapılar için yıkım kararı aldıklarını ve savcılığa bildirdiklerini belirterek, diğerleri için de denetimlerin sürdürüldüğünü söyledi. İslamlar Mahallesi'nde gelişigüzel villalar yapıldığını anlatan Kocaer, "Bugüne kadar 2018 yılı içerisinde 47 tane sadece İslamlar Mahallesi ile alakalı kaçak yapı işlemi yapıldı, yıkım kararları alındı, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve kaçak yapı sahiplerine de yıkım için tebligatlar yapıldı" dedi.

'AKLA MANTIĞA ZARAR'

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı ise bu tür sorunlara imar affının neden olduğunu savundu. İmar barışı gündeme geldiğinden bu yana tamamen karşısında olduklarını dile getiren Balcı, "Böyle bir şey düşünülemez. Akla ve mantığa zarar bir olay bu. Tamamen bilimin ve tekniğin dışında ruhsatsız yapıların, sahibinin beyanıyla yasal hale gelmesi bilim ve teknikle çelişmektedir. Bunlar ilerleyen zamanlarda insanlarımızın can ve mal kaybına sebep olabilir" diye konuştu.

Şube Başkanı Balcı, belediye yetkililerinin bu duruma el atması gerektiğini de vurgulayarak, 1 Ocak 2018'den sonra inşa edilen tüm kaçak yapıların yıkılması gerektiğini söyledi.

'Büyükşehir Yasası'yla köyden mahalleye dönüşen İslamlar ve Üzümlü mahalleleri, haftalık ücreti 5 bin liradan başlayıp, 25 bin liraya kadar çıkan havuzlu villalarıyla dikkat çekiyor. İstanbul ve Ankara'dan doğal yaşam için gelip, bölgeye yerleşenler, 4 kata ulaşan devasa taş villaların yapımından rahatsız olduğunu dile getiriyor.