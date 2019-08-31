Kas erimesi hastası Mehmet'in umudu Hindistan'da tedavi olabilmek

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) adıyla bilinen 'kas erimesi' hastası olan ve doktorların 9 yıl ömrünün kaldığını söylediği Mehmet Kandemir (19), tek isteğinin hastalığın ilerleyişinin 3 seanslık kök hücre tedavisi ile durdurulabildiğini öğrendiği Hindistan'a gitmek olduğunu söyledi. Maddi durumu yetersiz olan aile, tedavi için gereken 30 bin dolar için hayırseverlerden yardım isterken, sağlığına kavuşmayı bekleyen Mehmet Kandemir ise şimdiden Hintçe kelimeler öğrenmeye başladı.

Manisa'da fırın işçisi Hüseyin (45) ile aynı yaştaki eşi Hatice Kandemir çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Mehmet Kandemir'e, 4 yaşındayken, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kas erimesi hastalığı teşhisi konuldu. Kandemir 15 yaşından itibaren de tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Şu an 19 yaşında olan Kandemir, çok sayıda doktora gitmesine rağmen çare bulamadı. Son olarak Hindistan'da özel bir sağlık kuruluşu ile iletişime geçen aile, 3 seanslık kök hücre tedavisi ile hastalığın ilerleyişinin durdurulabileceğini öğrendi. Toplam 30 bin dolar maliyeti olan tedavi için maddi durumları el vermeyen Kandemir çifti, çocuklarının her gün gözlerinin önünde çaresizce eridiğini belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.