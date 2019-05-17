"Kas erimesi" hastası öğretmenin azmi öğrencilerine örnek oldu

SELMA KASAP - Kas erimesi nedeniyle 12 yaşından beri kollarını ve ayaklarını kullanamamasına rağmen dereceyle bitirdiği üniversite eğitiminin ardından Almanca öğretmeni olarak atanan Gamze Kılıç, meslektaşları ve öğrencileri için rol model olmayı başardı. AA ekibi, hem akademik hem de özel hayattaki başarının hoşgörü, sabır, azim ve çalışmak ile kazanılacağını, yaşantısı ile kanıtlayan Ankara Sincan Fatih Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Gamze Kılıç'ın dersine konuk oldu. Henüz 6 yaşındayken, halk arasında "kas erimesi" olarak bilinen "Musküler Distrofi" teşhisi konulan ve hareket etme yetisini 12 yaşında kaybeden Gamze öğretmen, bu süreçte küsmediği hayatına daha da sıkı sarıldı. Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü 2010'da kazanan Gamze Kılıç, 2014'te Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında bir dönem Almanya Heidelberg Üniversitesine devam etti. Tekerlekli sandalyesi ile yaptığı yolculuklarla Almanya dışında İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'ya giden Kılıç, 2015'te üniversiteden dereceyle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yan dal programını da bitiren Gamze öğretmen, 4 yıl önce atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Sincan Fatih Anadolu Lisesi'nde Almanca öğretmeni olarak görev yapıyor.

- Engelli öğretmenin ibretlik yaşam öyküsü Ortaokul yıllarında teşhisi konulan hastalığı ile mücadele etmenin o yıllarda psikolojik olarak oldukça güç olduğunu anlatan Kılıç, "Buna rağmen hayattan soyutlamadım kendimi. Ailem bana büyük destek oldu. 12 yaşından sonra hayatıma tekerlekli sandalye ile devam ettim ama okulumu ihmal etmedim." sözleriyle hayat mücadelesini anlattı. "Hepimizin yapamadıkları var, bu bizi engelli yapmaz." diyen Kılıç, bir yıl eğitimine ara vermek zorunda kaldığı dönemde kendi kendine evde İngilizce öğrendiğini, yabancı arkadaşlar edindiğini, o yıllarda yurt dışına gidip farklı kültürlerle tanışmaya karar verdiğini dile getirdi. Ailesinin desteğiyle liseyi bitirdiğini anlatan Kılıç, Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde bir yıl hazırlık okuduktan sonra gittiği Almanya'ya annesi ve babasının da refakatçi olarak geldiğini kaydetti. Kılıç, Türkiye'ye dönmesinin ardından üniversiteden 3'üncülük derecesiyle mezun olduğunu, ayrıca yan dal olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü de tamamladığını söyledi.

Staj yaparken öğretmen olmaya karar verdiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu: "Öğrencilerin gözündeki ışıltıyı gördükçe onlara iyi birer model olabileceğimi anladım. 4 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Olabildiğim en güzel noktada olduğumu düşünüyorum. Öğrencilerim için azmi ve sabrı temsil ettiğimi düşünüyorum. O yüzden hayatta iz bırakabilmek en büyük hedefim. Tüm öğrencilerimi, gerek idari gerekse diğer meslektaşlarımı çok seviyorum. Okulda hepimiz bir bütünüz. Aile ortamına sahibiz. Başarılı olmak için arı gibi çalışmak gerekiyor. Yarınlar, bugünlerine kıyanlarındır. Azim ve sabırla istedikleri en güzel yerlere geleceklerine inanıyorum. Derslerde sadece Almancayı öğretmek olarak değil hayatın içinden örnekler katarak işliyoruz. Öğrencilerim, söz alıp çok güzel örnekler bulabiliyorlar. Öğrencilerimin hepsi uluslararası birer vatandaş olmak istiyor. Hayallerine yeni bir hayal eklediğim için ayrıca gurur duyuyorum. Onlara sıkı bir çalışma ile disiplinle yapamayacakları iş olmadığını öğütlüyor, hayallerinin peşinden gitmelerini öneriyorum. "

Sınıf içinde ders anlatmakta zorluk çekip çekmediği sorusunu Kılıç, "Dersten önce öğrencilerim beni kapıda karşılıyor. Beni sevdiklerini hissedebiliyorum derse girdiğim andan itibaren. Akıllı tahtayı kullanmamda öğrencilerim yardımcı oluyor. Hiçbir zorluk yaşamıyorum derslerde. Öğrencilerimin beni gördükçe gayrete geldiklerini görüyorum. Ben de onların içindeki enerjiyi, potansiyeli gördükçe her gün mutlu bir şekilde okuluma gidiyorum. Sevdiğim işi yapıyorum." sözleriyle yanıtladı. - "Meslek hayatı başarılarla dolu" Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Neriman Sargın Koçak ise Gamze öğretmenin okula gelmesiyle büyük bir farkındalık oluşturduğunu anlattı. Gamze Kılıç ile gurur duyduklarını dile getiren Koçak, "Öğretmenimizin okul hayatı, meslek hayatı başarılarla dolu. Kendisiyle iftihar ediyoruz." dedi. Gamze öğretmenin en büyük destekçilerinden babası Burhan Kılıç ise "Ben her sabah kızımı okula bırakıyorum. Derse girdikten sonra onu almaya geliyorum. İşini, insanları çok seviyor. Hayatta hep pozitif düşünür. Biz de onun başarısını taçlandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.