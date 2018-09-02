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Kas hastası annenin kök hücre umudu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

Yirmi yıldır mücadele ettiği genetik kas hastalığı nedeniyle her geçen gün hareket kabiliyetini kaybeden bir çocuk annesi Hatice Çınar, son ümidi kök hücre tedavisi için uzanacak yardım elini bekliyor - Hatice Çınar: - "Her geçen gün hastalığım ilerliyor, ağrılarım artıyor, acıdan yoruldum. Tedavi olamazsam bir süre sonra tekerlekli sandalyeye, daha sonra yatağa bağlı yaşayacağım. Tek başıma soluk dahi alamayacak hale geleceğim, çok korkuyorum" - "İki kardeşim de aynı hastalığı taşıyor, kız kardeşim kök hücre tedavisi oldu şu an hızla iyileşiyor. Tedavi masraflarını karşılayacak gücümüz yok"

SONER KILINÇ - Uşak'ta yaşayan bir çocuk annesi Hatice Çınar (38), 20 yıldır mücadele ettiği genetik kas hastalığı nedeniyle her geçen gün hareket kabiliyetini kaybederken, kök hücre tedavisi için yardım bekliyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde doğup büyüyen, kızının doğumunun ardından 18 yaşında miyopati adı verilen kas hastası olduğunu öğrenen Çınar, hastalığı yenmek için kök hücre tedavisi olmayı istiyor.

Uşak'ta bir apartmanda kapıcılık yapan eşinin geliriyle yurt dışında 130 bin liraya mal olacak kök hücre tedavi masraflarını karşılayamadıkları için Uşak Valiliği izniyle bağış hesabı açılan zor durumdaki anne, hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor.

Hastalık nedeniyle her geçen gün hareket kabiliyetini kaybeden, artık tek başına yürüyemez hale gelen Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığının ilerlediğini, artık dayanılmaz acılar çektiğini söyledi.

Hastalığını, kızı 2 yaşındayken öğrendiğini belirten Çınar, "20 yıl boyunca kimseden yardım almadan mücadele ettim, evlere temizliğe gittim, sürekli çalıştım, eşim kapıcılık yapıyordu, kızımızı okutmak için gece gündüz demeden çalıştık. Ancak son yıllarda hastalığım ilerledi. Artık tek başıma yürüyemiyorum. hareket kabiliyetim her geçen gün azalıyor. Kaslarım bir yandan eriyor bir yandan kopmaya başladı. Ayaklarımdaki çapraz bağlarım koptu, doktorlar ameliyat bile yapamıyorlar. Çok acı çekiyorum. Tek umudum kök hücre tedavisi." dedi.

Erkek ve kız kardeşinin de aynı hastalığı taşıdığını ifade eden Çınar, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayan kız kardeşi Şenay Kundakçı'ın (36) Hindistan'da kök hücre tedavisi gördüğünü, artık tek başına yürüyebilir hale geldiğini söyledi.

- Valilik izniyle yardım hesabı açıldı

Çınar, Hindistan'da 130 bin liraya mal olacak tedavi masrafları için Uşak Valisi Salim Demir'in talimatıyla yasal bağış hesabı açıldığını, hayırsever vatandaşlardan yardım beklediğini dile getirdi.

Hastalık nedeniyle çok zor günler geçirdiğini aktaran Çınar, şöyle konuştu:

"Her geçen gün hastalığım ilerliyor, ağrılarım artıyor, acıdan yoruldum, tedavi olamazsam bir süre sonra tekerlekli sandalyeye, daha sonra yatağa bağlı yaşayacağım, bir süre sonra tek başıma soluk dahi alamayacak hale geleceğim, kalp kaslarım çalışamaz hale gelecek ve makineye bağlanacağım. Tüm bunları bilerek yaşamak bile çok zor. Eşim, kızım çok üzülüyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor, hayatımız boyunca onurumuzla, namusumuzla çalıştık, şimdi tedavim için yardım bekliyorum. Artık acı çekmek istemiyorum"

- Kızı sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor

Kızı Sedef Çınar'ın sosyal medya hesapları üzerinden seslerini duyurmaya çalıştığını, henüz yardım hesabında 500 liranın toplandığını aktaran Çınar, "Uşak Beşiktaşlılar Derneği üyesiyim, koyu Beşiktaş taraftarıyım, Uşaklı Beşiktaş taraftarları kendi aralarında yardım toplamaya başladılar, hepsine teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede 130 bin lirayı toplayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hatice Çınar'ın eşi Rasim Çınar ise ekonomik durumlarının kötü olduğunu, kök hücre tedavisi için yardıma ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, "Tek isteğim eşimin sağlığına kavuşması, elimizden bir şey gelmiyor." dedi.

Hatice Çınar'ın tedavi masraflarını karşılamak amacıyla Uşak Valiliği izniyle açılan yasal bağış hesap numarası:

Ziraat Bankası Uşak Şubesi: Şube Kodu 256- Hesap No: 67926878-5001 İBAN: TR24 0001 0002 5667 9268 7850 01)

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