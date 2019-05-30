Kas hastası eşine 6 yıldır özveriyle bakıyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de kas erimesi hastalığına yakalanan ve 6 yıldır yürümekte güçlük çeken Hayati Pınar'ın her ihtiyacını 27 yıllık eşi karşılıyor.

Niğde'de yaşayan 3 çocuk babası Hayati Pınar'a (50), 14 yaşındayken kaslarda erime ve güçsüzlük (Fasiyo skapulo humeral müsküler distrofi) teşhisi konuldu.

Hastalığı 35 yaşından sonra iyice ilerleyen ve kasları güçsüzleşen Pınar, 15 yıl çalıştığı fabrikadan malülen emekli olmak zorunda kaldı. Yaklaşık 5-6 sene önce iki defa şeker komasına giren Pınar, o günden sonra yürümekte ve ayağa kalkmakta zorluk çekmeye başladı.

Tek başına hareket edemeyen Pınar'ın en büyük destekçisi ise 27 yıllık eşi Beyhan Pınar (49) oldu.

Beyhan Pınar, kollarını kaldırmakta güçlük çeken, ayağa kalkamayan eşinin her türlü ihtiyacını karşılamak için büyük fedakarlık gösteriyor.

Beyhan Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlenmeden önce eşinin hastalığını bildiğini ancak bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmediklerini söyledi.

Eşinin rahatsızlığının son 5-6 yıldır daha da ilerlediğini anlatan Pınar, "5 yıl önce de şeker komasına girdi, yoğun bakımda yattı. Zaten 6 yıl önce destekle yürüyordu. Biri koluna girdi mi, kaldırınca filan yürüyordu. Şimdi hiç yürüyemiyor. Yapabileceği hiçbir şey yok. Biz önüne yemek hazırlarsak yer, hazırlayamazsak yiyemez." ifadelerini kullandı.