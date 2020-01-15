HABER
  4. Kas hastası genç, günden güne eriyor

Kas hastası genç, günden güne eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Adana’da yaşayan lise öğrencisi Sami Can, kas hastalığı nedeniyle günden güne eriyor.

Adana’da yaşayan lise öğrencisi Sami Can, kas hastalığı nedeniyle günden güne eriyor. Can, “Derslerim iyi. Bu sene sınavdan sonra hukuk fakültesini kazanıp hakim veya savcı olmak istiyorum ama yürüyemiyorum. Bana yardım edin” dedi. Anne Mercan ise, oğluna uzatılacak yardım elini beklediğini söyleyip, gözyaşlarına boğuldu.
Mercan (42) ile Mustafa Can (42) çiftinin 1 çocukları 12 yıl önce beynindeki su toplamasının ardından vefat etti. 3 yıl önce ise çiftin en büyük çocukları Sami Can’da (19) yürüyüş bozukluğu tespit edildi. Gün geçtikçe yürüme kabiliyetini kaybeden Can’ı ailesi kentteki doktorlara götürdü ve 4 ay önce kas hastalığı teşhisi konuldu.
Ailesinin maddi durumu olmayan ve Adana’da hastalığı tedavi edilemeyen genç şimdi Ankara ve İstanbul’da tedavi edilmek için kendisine uzatılacak bir yardım eli bekliyor.

“Günden güne sürekli rahatsızlığım artıyor”
Turgut Özal Anadolu Lisesi son sınıfta okuyan ve annesinin yardımıyla okula gidip gelebilen Sami Can, okumak istediğini belirterek, “Günden güne sürekli rahatsızlığım artıyor. Merdivenden çıkarken, top oynarken zorlandığımı fark etmemle başladı. Okula annem ile birlikte gidiyorum. Her zaman ayakta duramıyorum. Beden eğitimi dersine giremiyorum” diye konuştu.
Derslerinin iyi olduğunu ve bu sene gireceği üniversite sınavından Hukuk Fakültesi’ni kazanmak istediğini aktaran Can, “Üniversite okumak istiyorum ama gidemiyorum. Ben bu hastalığı araştırdım. Tedavisi İstanbul’da. Oradaki doktorlara tedavi olmak istiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Hukuk bölümünü bitirip büyüyünce hakim veya savcı olmak istiyorum. Bana yardım edin” ifadelerini kullandı.

“Oğlumu da kaybetmek istemiyorum”
Anne Mercan Can ise oğluna uzatılacak bir yardım eli beklediklerini ifade ederek, “Çocuğumu okutmak istiyorum. Çocuğum böyle giderse üniversiteyi okutamayacağım. Hakim veya savcı olmak istiyor ama olamaz. Bize bir şey olursa çocuğuma kimse bakamaz. 2008 yılında kızımı kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Oğlunun eli ve ayağı olduğunu söyleyen anne, “Herkesin bir evladı var. Allah rızası için ben çocuğumu okutmak istiyorum. Tedavi edilsin, hayatını kurtarsın. Ankara ve İstanbul’da tedavi ücretleri muayene sadece 500-750 lira arasındaymış ama daha tahlil var, kalacak yerimiz yok. Eşim çalışamıyor iş olursa anca çalışıyor. Ben de arada temizliğe gidip çocuğun okul masraflarını çıkartıyorum. Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Sadece çocuğumuz için. Ben gözümü kapatsam ölsem, oğlum ortada kalacak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2) - YenidenIsparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı (2) - Yeniden
(Özel) İki şahsın yere düşen cüzdanı ayaklarıyla çalma çabası kamerada(Özel) İki şahsın yere düşen cüzdanı ayaklarıyla çalma çabası kamerada
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp ihbarı yapılan kadın evinde öldürülmüş olarak bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! Korkunç olay

Pendik’te şaşırtan olay! Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı

Hepsi bir evden çıktı!

6 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! 15 köpek saldırdı, kafa derisi parçalandı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Tam 15 köpek...

Son dakika! Van merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Son dakika! Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ankara'da yolun ortasında çıkan kavganın sebebi şaşkına çevirdi

Kavganın sebebi şaşkına çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.