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Kas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

AYDIN'da yaşayan ve 4 yaşında yakalandıkları Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 25 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş, dışarı çıkabilmek için ikinci kattaki evlerinin balkonuna asansör yapılmasını istiyor.  Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde annesi ve ağabeyleri ile birlikte yaşayan ikiz kardeşler Emre Gümüş ve Barış Gümüş'e 4 yaşına geldiklerinde bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu.

Kas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılması

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'da yaşayan ve 4 yaşında yakalandıkları Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 25 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş, dışarı çıkabilmek için ikinci kattaki evlerinin balkonuna asansör yapılmasını istiyor.
Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde annesi ve ağabeyleri ile birlikte yaşayan ikiz kardeşler Emre Gümüş ve Barış Gümüş'e 4 yaşına geldiklerinde bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. İkizler, 12 yaşına geldiklerinde ise yürüyemez ve hareket edemez hale geldi. İlkokuldan sonra eğitimlerine de devam edemedi.
İkiz çocukları 7 yaşına geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü kaybeden Fethiye Gümüş, çocuklarına hem anne hem de babalık yapmaya başladı. Anne Gümüş, 2 oğlunun eli ayağı oldu. 13 yıldır yaşamlarını evde sürdürmek zorunda kalan Emre Gümüş ve Barış Gümüş, kitap okuyup, televizyon seyredip, türkü söyleyüp, internette gezinerek vakit geçirmeye çalışıyor. Tek istekleri ise yaşıtları gibi dışarı çıkmak ve gezip, dolaşabilmek. Bunun için de hayırseverlerden ikinci kattaki evlerinin balkonuna bir asansör yaptırmalarını istiyor.
'BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYORUZ'
Emre Gümüş, ikizi Barış Gümüş ile birbirlerini teselli ederek, hayata tutunmaya çalıştıklarını belirterek, "12 yaşından bu yana yürüyemiyoruz. Evden çıkamıyoruz. Dışarı çıkmak en büyük isteğimiz ancak evimiz ikinci katta olduğu için bu çok zor. Annem ve abimin bizi dışarı çıkarması binada asansör olmadığı için çok zor oluyor. Evde sürekli aynı şeyleri yaparak vakit geçirdiğimiz için canımız sıkılıyor. İkimiz de Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaş'ı çok seviyoruz ve televizyondaki maçlarını kaçırmıyoruz. Vodafone Park'ta çok sevdiğimiz takımımızın bir maçını izlemek en büyük isteklerimizden biri" dedi.
TEK İSTEKLERİ DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN ASANSÖR
"Keşke bir asansörümüz olsaydı" diyerek, sözlerini sürdüren Emre Gümüş, "Yürüyemediğim için ilkokuldan sonra eğitimime devam edemedim. Edebilseydim öğretmen olmak istiyordum. Evimiz ikinci katta. Eğer bir asansör ve tekerlekli sandalyemiz olsaydı, rahatça dışarı çıkabilir, gezebilirdik Asansör yaptırabilecek maddi imkanımız yok. Bu hayalimizin yerine gelmesi için hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.
İkizi Barış ile söyledikleri türküleri sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını aktaran Emre Gümüş, "Bu sayede çok sayıda arkadaşımız oldu. Erdal Erzincanlı başta olmak üzere bir çok türkücü ile düet yapmak istiyoruz. İnternetten kendilerine istek yolladık. Dönüş yaparak geleceklerini söylediler. Birlikte türkü söylemek için bekliyoruz" dedi.
Barış Gümüş de hastalığının kas sistemini çok etkilemesi nedeniyle zaman geçtikçe kollarının güçsüzleştiğini belirterek, "Tüm ihtiyaçlarımızı annem ve ağabeyim karşılıyor. İkizimle, bir elmanın yarısı değil adeta tümüyüz. Bu halimize de şükürler olsun. Bizden daha kötü durumda olanlar da var. Sonuçta evin içindeyiz ama pozitif olmak zorundayız. Negatif olursak zaten hayat geçmez" şeklinde konuştu.
'BEN OLMAZSAM SU BİLE İÇEMEZLER'
İkizlerin kendisi olmadan su bile içemeyecek durumda olduğunu vurgulayan 49 yaşındaki anne Fethiye Gümüş (49) ise, "İkizlerim 13 yıldır yatağa bağımlı. Maddi manevi olarak çok zorluk yaşıyoruz. Hastalıklarının tedavisi yok. 'Anne sen bizi neden dışarıya çıkarmıyorsun' diyerek yakınıyorlar. O zaman yüreğim yanıyor. Bizim için gerçekten hayat çok zor. Çocuklarımı güçlükle dışarı çıkarsam bile tekrar yukarı çıkarmam çok zor oluyor" dedi.
Ölen eşinden 1500 TL emekli maaşı, ikizleri için de 2300 TL evde bakım parası aldığını ifade eden anne, "Bu ancak evin geçimi ve çocuklarımın masraflarına yetiyor. Oturduğumuz ev eşimden bize ve kardeşlerine miras kaldı. Ortaklı olduğu için satıp, zemin katta bir daireye de taşınamıyoruz. Bu nedenle çocuklarım için üç katlı binanın ikinci katındaki evimizin balkonundan dışarı rahatça çıkabilmeleri için asansör yatırmamız gerekiyor. Ancak, bunun içinde maddi gücümüz yok. Hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAF

Kas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılmasıKas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılmasıKas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılmasıKas hastası ikizlerin tek isteği evlerine asansör yapılması

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