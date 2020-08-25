Kas ve kemik ağrıları meğer bu yüzden ortaya çıkıyormuş! İşte sebepler...

Özellikle ilerleyen yaşla birlikte kas ve kemiklerde oluşan ağrıların şiddeti artmaya başlar. Fakat bazen çok daha erken yaşlarda vitamin eksikliği ya da çeşitli hastalıklar sebebiyle kas ve kemik ağrıları görülebilir. Ağrılar, hareket kabiliyetini kısıtladığından günlük hayatta pek çok sorunla karşılaşılır. Bu sorunlar alacağınız basit önlemlerle ortadan kalkabileceği gibi tıbbi müdahale gerektiren durumlar da olabilir. Kas ve kemik ağrılarının sebeplerini ve alabileceğiniz önlemleri sizler için derledik.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Pek çok hastalığa sebep olan D vitamini eksikliği, kas ve kemiklerde oluşan ağrıların ilk sebebi olarak gösteriliyor. Türkiye’de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, kas ve kemik ağrısı yaşayan kişilerin %74’ünde D vitamini eksikliği bulunuyor. Uzmanlar günlük D vitamini ihtiyacının karşılanabilmesi için her gün kısa yürüyüşler yapılmasını tavsiye ediyor.

ENDOKRİN HASTALIKLARI

Sebebini bilmediğiniz kas ve kemik ağrılarınız varsa endokrinolojik problemlerle karşı karşıya olabilirsiniz. Endokrin işlev bozukluğu olan bireylerin dokularında zamanla ödem toplanır. Bu durum ise kas ve kemik ağrılarına sebep olur. Tedavi sürecini erteleyen hastalar kemik kırılması ve kemik erimesi gibi önemli risklerle karşılaşabilirler.