Kas ve kemik ağrıları meğer bu yüzden ortaya çıkıyormuş! İşte sebepler...

Özellikle ilerleyen yaşla birlikte kas ve kemiklerde oluşan ağrıların şiddeti artmaya başlar. Fakat bazen çok daha erken yaşlarda vitamin eksikliği ya da çeşitli hastalıklar sebebiyle kas ve kemik ağrıları görülebilir. Ağrılar, hareket kabiliyetini kısıtladığından günlük hayatta pek çok sorunla karşılaşılır. Bu sorunlar alacağınız basit önlemlerle ortadan kalkabileceği gibi tıbbi müdahale gerektiren durumlar da olabilir. Kas ve kemik ağrılarının sebeplerini ve alabileceğiniz önlemleri sizler için derledik.
Pek çok hastalığa sebep olan D vitamini eksikliği, kas ve kemiklerde oluşan ağrıların ilk sebebi olarak gösteriliyor. Türkiye’de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, kas ve kemik ağrısı yaşayan kişilerin %74’ünde D vitamini eksikliği bulunuyor. Uzmanlar günlük D vitamini ihtiyacının karşılanabilmesi için her gün kısa yürüyüşler yapılmasını tavsiye ediyor.
Sebebini bilmediğiniz kas ve kemik ağrılarınız varsa endokrinolojik problemlerle karşı karşıya olabilirsiniz. Endokrin işlev bozukluğu olan bireylerin dokularında zamanla ödem toplanır. Bu durum ise kas ve kemik ağrılarına sebep olur. Tedavi sürecini erteleyen hastalar kemik kırılması ve kemik erimesi gibi önemli risklerle karşılaşabilirler.
Ağrılarınız; 5 günden fazla sürüyorsa, günlük hayatınızı aksatacak kadar şiddetliyse, şiddetli ağrılara iştahsızlık ve kilo kaybı eklendiyse, eklem bölgelerinde şişlik ve kızarıklık görüldüyse mutlaka bir doktora müracaat edilmeli. Ortopedik problemlerinizin doğru tedavisi için endokrinolojik kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.
Sağlıklı ve dengeli beslenme, kas iskelet sistemi problemlerini engellemenin en zahmetsiz yollarından biri. Protein, kalsiyum ve fosfor içeren gıdaların yetersiz tüketimi kemik ve kasların hızla zayıflamasına yol açar. Bu durum ise yorgunluk ve ağrı gibi çeşitli şikayetlerin görülmesine sebep olur. Tüm besin gruplarının yer aldığı sağlıklı ve dengeli bir diyet programı uygulayarak şikayetlerinizi kısa sürede ortadan kaldırabilirsiniz.
Kas ve kemik ağrılarının en önemli sebebi hareketsiz yaşam. İnsan vücudu hareket etmeye programlanmış bir yapıya sahip. Uzun süre hareketsiz kalmak kas ve kemik yapısının gücünü kaybetmesine yol açar. Sadece kas-iskelet sistemi için değil genel sağlığınız için haftada en az 3-4 gün egzersiz yapmak şart.
Güzel bir vücuda sahip olmak isteyen herkes kasları gereğinden fazla zorlayarak istediği görünüme kavuşacağını düşünür. Fakat bu son derece yanlış bir düşünce. Bilinçsiz yapılan spor fit bir görünüme kavuşmanızı engelleyeceği gibi kas ve kemik ağrılarını da tetikler. Bu gibi sorunların önüne geçebilmek için hafif sporları tercih edebilirsiniz.
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