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Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları kasa dönüştüren 7 yiyecek

19.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücuttaki kas oranını arttırmada sporun önemi kadar beslenmenin önemi de bir hayli büyüktür. Spordan maksimum faydayı sağlamak için beslenme düzenine dikkat edilmelidir.

Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları kasa dönüştüren 7 yiyecek

Yaz aylarının eli kulağındayken zayıflamak isteyenler spor salonlarını doldurup taşırdı. İşte yağları kasa dönüştüren, vücuttaki kas oranını artıran 7 yiyecek...

ISPANAK

Ispanağın içerisinde bulunan yüksek nitrat kas yapımına fayda sağlar. Ek olarak, ıspanaktaki phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas yapımı artırdığı kanıtlanmıştır.

Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları yasa dönüştüren 7 yiyecek

BADEM

Badem yağ ve protein açısından önemlidir ve E vitamini içerir. Güçlü bir antioksidan olan badem, kas dokusu oluşumunu sağlar, vücudun ihtiyacı olan temel vitamin, mineral, antioksidan ve yağ moleküllerini de ihtiva eder.

Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları yasa dönüştüren 7 yiyecek

YULAF

Yulaf; lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Yüksek B vitamini içerir ve bu sayede kas yapımına yardımcı olur. B vitaminleri ise karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde önemlidir ve kas gelişime katkı sağlar.

Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları yasa dönüştüren 7 yiyecek

TATLI PATATES

Tatlı patates A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır. Yüksek lif içerir. Orta boy bir tatlı patatesin yaklaşık olarak yüzde 77'si su, yüzde 20'si karbonhidrat, yüzde 1,6'sı protein, yüzde 3'ü ise liften oluşur.

Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları yasa dönüştüren 7 yiyecek

BROKOLİ

Mineral ve lif kaynağı olan brokoli önemli miktarda yağ kaybına neden olur.

Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları yasa dönüştüren 7 yiyecek

BALIK

Vücut için önemli olan balık yağı metabolizmayı hızlandırır. Protein sentezlenmesine yardımcı olur ve kas oluşumuna fayda sağlar.

Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları yasa dönüştüren 7 yiyecek

ESMER PİRİNÇ

Esmer pirinç oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Antremanda ve sonrasında enerji verir.

Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları yasa dönüştüren 7 yiyecek

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