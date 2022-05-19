Kas yapmak isteyenler dikkat! İşte yağları kasa dönüştüren 7 yiyecek

Yaz aylarının eli kulağındayken zayıflamak isteyenler spor salonlarını doldurup taşırdı. İşte yağları kasa dönüştüren, vücuttaki kas oranını artıran 7 yiyecek...

ISPANAK

Ispanağın içerisinde bulunan yüksek nitrat kas yapımına fayda sağlar. Ek olarak, ıspanaktaki phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas yapımı artırdığı kanıtlanmıştır.

BADEM

Badem yağ ve protein açısından önemlidir ve E vitamini içerir. Güçlü bir antioksidan olan badem, kas dokusu oluşumunu sağlar, vücudun ihtiyacı olan temel vitamin, mineral, antioksidan ve yağ moleküllerini de ihtiva eder.

YULAF

Yulaf; lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Yüksek B vitamini içerir ve bu sayede kas yapımına yardımcı olur. B vitaminleri ise karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde önemlidir ve kas gelişime katkı sağlar.

TATLI PATATES

Tatlı patates A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır. Yüksek lif içerir. Orta boy bir tatlı patatesin yaklaşık olarak yüzde 77'si su, yüzde 20'si karbonhidrat, yüzde 1,6'sı protein, yüzde 3'ü ise liften oluşur.

BROKOLİ

Mineral ve lif kaynağı olan brokoli önemli miktarda yağ kaybına neden olur.

BALIK

Vücut için önemli olan balık yağı metabolizmayı hızlandırır. Protein sentezlenmesine yardımcı olur ve kas oluşumuna fayda sağlar.

ESMER PİRİNÇ

Esmer pirinç oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Antremanda ve sonrasında enerji verir.





