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Kasa hırsızını kardeşinin kimliği de kurtaramadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

ADANA'da, girdiği iş yerinin kasasını soyarken çevredekilerin ihbarıyla gelen polis tarafından kovalanan Ali Can Solmaz (31), duvardan atlayıp kaçmaya çalışırken düşüp, yaralandı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, girdiği iş yerinin kasasını soyarken çevredekilerin ihbarıyla gelen polis tarafından kovalanan Ali Can Solmaz (31), duvardan atlayıp kaçmaya çalışırken düşüp, yaralandı. Antalya'da yaptığı hırsızlık olayları nedeniyle 46 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen ve kardeşinin kimliğini kullanan Ali Can Solmaz, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 30 Haziran 2019 tarihinde saat 03.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi, Hacı Bektaşı Veli Bulvarı üzerindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin kasasını soymaya çalışan Ali Can Solmaz'ı görenler polise ihbarda bulundu. Kasadaki bir miktar para ve ziynet eşyalarını çalan Ali Can Solmaz, karşısındaki polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Ali Can Solmaz, kovalamaca sırasında polisleri atlatmak isterken bir duvardan atlamaya çalıştı. Bu sırada duvardan düşen Solmaz, başından yaralandı. Solmaz, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. 2 gün komada kalan Solmaz, uyandığında polisi yanıltmak için ismi açıklanmayan kardeşinin bilgilerini, kendi kimlik bilgileriymiş gibi polise verdi. Bu durumdan şüphelenen polis ekipleri, Ali Can Solmaz'ın gerçek kimliğini belirledi. Kasa hırsızlığından çok sayıda suç kaydı bulunan Ali Can Solmaz'ın ayrıca Antalya'da yaptığı hırsızlık suçlarından 27 dosyası bulunduğu tespit edildi. Adana'da da 10 dosyası bulunan Solmaz'ın, 46 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası olduğu anlaşıldı. Solmaz, emniyetteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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