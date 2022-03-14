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Kasa kasa eksiliyordu... Gerçek haftalar sonra ortaya çıktı

14.03.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir marketin manav tezgahında yaşanan ilginç olay haftalar sonra güvenlik kameraları sayesinde ortaya çıktı. Tezgahtan iki haftada üç kasa meyvenin eksilmesinin ardından iş yeri sahibi kamera taktırdı. Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından gece saatlerinde gelen bir şahsın bir kasa meyveyi alarak gittiği görüldü.

Kasa kasa eksiliyordu... Gerçek haftalar sonra ortaya çıktı

İlginç olay, dün saat 02.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Kapalı marketin dışında bulunan manav tezgahına gelen bir şahıs, etrafı gözetledikten sonra bir kasa kiviyi alarak kayıplara karıştı. Markette son iki hafta içerisinde üçüncü hırsızlık olayının yaşandığı öğrenildi.

"HER GÜN DÜKKANIMIZ SOYULUYOR"

Hırsızlık olaylarının ardından iş yerine güvenlik kamerası taktırdıklarını anlatan manav çalışanı Emrah Çetinkaya, “Her gün dükkanımız soyuluyor, malzemelerimiz çalınıyor. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Önceden kamera kayıtları yoktu. Yeni kamera taktırdık. Yabancıların dükkana gelip dadanmasından kaç gündür maddi zararımız çok. Bir kasa kivi, portakal ve meyve çaldılar. Kimin olduğunu bilmiyoruz, bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi. (İHA)

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