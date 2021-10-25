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  4. Kasa kasa götürüyorlarmış! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Kasa kasa götürüyorlarmış! Hepsini piyasaya süreceklerdi

25.10.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki aramalar esnasında durdurulan bir araçtan 701 şişe kaçak içki çıktı. Ele geçirilen kaçak içkilerin ardından 27 yaşındaki şüpheli K.B., gözaltına alındı.

Kasa kasa götürüyorlarmış! Hepsini piyasaya süreceklerdi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahmetli’nin Gökkaya Mahallesi'nde yol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, K.B. (27) yönetimindeki araç dün saat 19.20 sıralarında durduruldu.

KOLİLER HALİNDE GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Ekipler, durdukları araçta yaptığı kontrolde koliler halinde kaçak içkiler gördü. Aramada, çeşitli türlürde toplam 701 şişe kaçak içki ve 195 adet sigara bandrolü ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli K.B. sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

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Manisa
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