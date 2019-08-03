Kasa taşıması yüzünden tartışan iki kardeş, demir çubuk ve tornavidayla birbirine saldırdı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, meyve kasalarını taşıma yüzünden iki kardeş arasında kavga çıktı. Demir çubuk ve tornavidayla birbirine saldıran kardeşler yaralandı.

Kavga İsaören Mahallesi'ndeki armut tarlasında meydana geldi. İddiaya göre, armut dolu kasaları taşıyan 2 kardeş arasında meyve dolu kasaları taşıma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim Y. (32), ağabeyi İsmail Y.'yi (36) demir çubukla darbederken, İsmail Y. ise elindeki tornavida ile İbrahim Y.'yi kolundan yaraladı. Kafasından yaralanan ağabey, ana yola çıkmak için yaklaşık 3 kilometre yürüdü. İsmail Y.'yi yol üzerinde kanlar içerisinde görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Y.,olayın ardından, durumu ağır olan ağabeyini görmek için geldiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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