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Kasaba Doktoru dizisi hangi diziden uyarlama? Kasaba Doktoru dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

15.04.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi olmaya aday Kasaba Doktoru dizisinde olaylar Uluçınar Hastanesi'nde geçiyor ve çekimler İstanbul'un Beşiktaş ve Galata ilçelerinde yapılıyor. Konusuyla dikkat çeken Kasaba Doktoru dizisinin uyarlama olup olmadığı araştırılıyor. Peki Kasaba Doktoru dizisi hangi diziden uyarlama? Kasaba Doktoru dizisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Kasaba Doktoru dizisi hangi diziden uyarlama? Kasaba Doktoru dizisi saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni dizi Kasaba Doktoru ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Fatih Yücebağ, Hazal Subaşı gibi isimler yer alıyor. Peki Kasaba Doktoru dizisi hangi diziden uyarlama? Kasaba Doktoru dizisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KASABA DOKTORU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kasaba Doktoru dizisi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı.

Kasaba Doktoru dizisi hangi diziden uyarlama? Kasaba Doktoru dizisi hangi kanalda?

KADABA DOKTORU HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru dizisi her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Dizide, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer karakterinin, kariyerinde oldukça başarılı cerrah Hakan ile yollarının kesişmesi ekranlara gelecek.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI

Ozan Akbaba
Fatih Yücebağ
Alptekin Ertürk
Sinan Albayrak
Vildan Atasever
Barış Yıldız
Özgün Karaman
Sinan Demirer
Hazal Subaşı
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Deniz Can Aktaş
Sultan Ulutaş

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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