Yeni dizi Kasaba Doktoru ile ilgili detaylar merak ediliyor. Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Fatih Yücebağ, Hazal Subaşı gibi isimler yer alıyor. Peki Kasaba Doktoru dizisi hangi diziden uyarlama? Kasaba Doktoru dizisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KASABA DOKTORU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kasaba Doktoru dizisi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı.

KADABA DOKTORU HANGİ KANALDA?

Kasaba Doktoru dizisi her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Dizide, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer karakterinin, kariyerinde oldukça başarılı cerrah Hakan ile yollarının kesişmesi ekranlara gelecek.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI

Ozan Akbaba

Fatih Yücebağ

Alptekin Ertürk

Sinan Albayrak

Vildan Atasever

Barış Yıldız

Özgün Karaman

Sinan Demirer

Hazal Subaşı

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Deniz Can Aktaş

Sultan Ulutaş

