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Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Leyla Erpek'i Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı nereli ve kaç yaşında?

08.04.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Leyla Erpek'i Hazal Subaşı, 8 Nisan Cuma günü TRT 1'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin, fragmanı sonrası merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Leyla Erpek karakterine hayat verecek. Peki Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Leyla Erpek'i Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi haberimizde...

Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Leyla Erpek'i Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı nereli ve kaç yaşında?

Hazal Subaşı'nın Dr. Leyla Erpek karakterini canlandırdığı Kasaba Doktoru dizisi TRT1'de 8 Nisan Cuma (bugün) görücüye çıkacak. Dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin fragmanı yayınlandı. Peki Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Leyla Erpek'i Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN DR. LEYLA ERPEK'İ HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 İzmir doğumlu olan Hazal Subaşı manken ve oyuncudur. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne girmiştir. 2005 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüvü olan Subaşı, oyunculuk eğitimleri almaya başlamıştır. Miss Supranational'a katılan ilk Türk Kadın olan hazal Subaşı ilk oyunculuk deneyimini TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile yaşımıştır. Daha sonra Bir Umut Yeter, Halka, Çukur, Bizi Ayıran Çizgi yapımlarında yer almıştır.

HAZAL SUBAŞI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kasaba Doktoru dizisinin Dr. Leyla Erpek'i Hazal Subaşı 26 yaşında ve izmirlidir.

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TRT 1 Hazal Subaşı
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