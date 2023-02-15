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Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı duyurdu! Kariyer.net'ten Deprem İstihdam Seferberliği

15.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 6 Şubat sabahı deprem haberleriyle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak ifade edilen bu depremin yaraları sarılmak için çeşitli yardımlar devam ediyor. Kariyer.net'te depremzedelerin istihdamına destek projesi başlattı. Bu haberi ise ünlü oyuncu Hazal Subaşı sosyal medya hesabından duyurdu...

Kasaba Doktoru'nun Leyla'sı Hazal Subaşı duyurdu! Kariyer.net'ten Deprem İstihdam Seferberliği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara yol açan deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 10. güne girildi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ağır bilançosu rakamlara yansımaya devam ederken diğer yandan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Kariyer.net, çalışma hayatında olup depremden etkilenen ve hayatını yeniden kurmaya çalışanlara, bölgedeki işletmelere/kurumlara ve genel anlamda bölge halkına destek olmak üzere Deprem İstihdam Seferberliği sayfasını devreye aldı. Kariyer.net'in istihdam haberini ise ünlü oyuncu Hazal Subaşı sosyal medya hesabından paylaştı...

HAZAL SUBAŞI DUYURDU

Hazal Subaşı Kariyer.net'in Deprem İstihdam Seferberliği projesini şu sözlerle duyurdu:

''Merhaba arkadaşlar, afet yaralarını sarmak için gönüllü olmak isteyenler, afet bölgesinde olup gönüllü arayanlar, afetten dolayı iş kaybeden ve iş arayanlar ve afetten etkilenenleri istihdam etmek için bir mikrosite oluşturduk. Sizler de farklı gruplarda paylaşabilirseniz belki ihtiyacı olan birilerine daha hızlı ulaşabiliriz.''

İŞTE O PAYLAŞIM:

hazal subaşı

DEPREM İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Kariyer.net depremden etkilenen çalışanlara, bölgedeki işletme ve kurumlara destek olmak üzere Deprem İstihdam Seferberliği projesini duyurdu. Proje kapsamında Kariyer.net, depremzedeleri, onlara istihdam sağlamak isteyen kurumlarla buluşturuyor.

Deprem İstihdam Seferberliği kapsamında kişiler ihtiyaçlarına göre, 'Gönüllü Olmak İstiyorum', 'İş Arıyorum', 'Gönüllü Desteğine İhtiyaç Var', 'Depremzedelere İstihdam Sağlayacağım' kategorilerine başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Kullanıcılar, 'İş Arıyorum' kısmından depremden etkilenenler için genel başvuru ilanlarına kolay bir şekilde erişebiliyorlar. Bu alandan başvuru adımları hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor. Eğer Kariyer.net üyesiyseniz, platform üzerinden Deprem Seferberliği Genel Başvuru ilanına erişmeniz mümkün.

'İstihdam Sağlayacağım' ekranında ise şirketler, depremden etkilenen vatandaşları istihdam etmek için başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bunun için şirketlerin bilgilerini bırakması yeterli olacak.

Tüm bunlara ek olarak Deprem İstihdam Seferberliği sayfası üzerinden gönüllü destek sunmak isteyenler ile gönüllü desteği ihtiyacı olanların da formları toplanıyor.

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deprem Hazal Subaşı kariyer

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