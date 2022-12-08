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Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

08.12.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasaba Doktoru dizisinde canlandırdığı Leyla Erpek karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hazal Subaşı, iddialı stiliyle de sık sık gündeme geliyor. geçtiğimiz günlerde bir dergi çekimi için göğüs dekolteli pozlar veren Hazal Subaşı, şimdi de yırtmaçlı süper minisiyle yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımına, meslektaşı Gonca Vuslateri kayıtsız kalamadı.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Fotoğrafçı Emre Özcan'a poz veren Hazal Subaşı, mor renkli mini bir elbise tercih etti. Takipçileri, ünlü oyuncuyu övmeye doyamadı. Hazal Subaşı'nın cesur pozuna kayıtsız kalamayan bir diğer isim de Gonca Vuslateri'ydi. Vuslateri, Subaşı'nın paylaşımına ''Alevleerrr'' yorumunu yaptı. Hazal Subaşı'nın cüretkar pozunu İlayda Alişan, Cemre Baysel, Özge Gürel ve Gizem Karaca gibi isimler de beğendi.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Hazal Subaşı, pembe büstiyerli pozlarıyla da adından söz ettirmişti.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Hazal Subaşı'ya, ünlü oyuncu Dolunay Soysert ''Budur, budur, budur'' yorumunda bulunmuştu.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Kasaba Doktoru dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan Hazal Subaşı, şimdilerde Netflix'in Sıcak Kafa dizisinde de rol alıyor.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten güzel oyuncu, bir dönem meslektaşı Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamıştı.

Kasaba Doktoru'nun yıldızı Hazal Subaşı süper minisiyle ayna önüne geçti! Gonca Vuslateri sessiz kalamadı

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Gonca Vuslateri Hazal Subaşı

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