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Kasaba giren hırsızlar okuma gözlüğünü bile çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

BODRUM'daki bir kasaptan hırsızlık yapan 2 kişi, dükkan sahibinin gözlüğüne kadar çeşitli eşyalarla bozuk paraları çaldı.

Kasaba giren hırsızlar okuma gözlüğünü bile çaldı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'daki bir kasaptan hırsızlık yapan 2 kişi, dükkan sahibinin gözlüğüne kadar çeşitli eşyalarla bozuk paraları çaldı. İşyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saat 04.00 sıralarında, Bitez Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olan, Mahmut Hakalan'a ait kasap dükkanına kapısını zorlayarak giren 2 kişi, hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda kapüşonlu ve şapkalı 2 hırsız, işyerindeki çoğunlu madeni para olan 4 bin lirayı, dizüstü bilgisayarı, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi Mahmut Hakalan, hırsızlık yapıldığını fark etti. Hakalan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı ve parmak izi aradı. Hırsızların belirlenup yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kasaba giren hırsızlar okuma gözlüğünü bile çaldıKasaba giren hırsızlar okuma gözlüğünü bile çaldı

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