KASADAKİ PARALARI ÇALAN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Küçükçekmece'de bir iş yerine giren şüphelinin kasadaki paraları çalma anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnönü Mahallesi, Korutürk Sokakta 10 Nisan'da bir işyerine giren hırsız, yazar kasanın içinde bulunan 400 lirayı alarak kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin önce işyerinin dışında gezerek keşif yaptığı ardından içeri girerek kasada bulunan paraları alarak kaçtığı görülüyor.

Kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kimliğini tespit edilen şüpheli Nazım Can G.(21) Halkalı'da gözaltına aldı. Nazım Can G.'nin 11 kez hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nazım Can G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

