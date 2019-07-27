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Kasadan eksilen paraların sebebini öğrenince şaşkına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yerinin kasasından belirli aralıklarla 70 bin lira para çalan şüpheli yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı iş yerinin kasasından belirli aralıklarla 70 bin lira para çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin para çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Necmi T, 35 gün önce bir süpermarkette çalışmaya başladı. İş yeri sahibi Barış Ataş’ın yanında ortak bir tanıdıklarının referansı ile işe başlayan Necmi T, kısa sürede iş yeri sahibinin güvenini kazanırken, aynı zamanda kasaya da bakmaya başladı. Son günlerde hasılatın düşmesi üzerine iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen Barış Ataş, kasayı gören kameraların yönlerinin değiştirilmesine rağmen kasayı gördüğünü kasa başında işlem yapan kişinin de görüldüğünü fark etti.
Kameraları izlediğinde Necmi T’nin sürekli olarak kasadan para alıp cebine koyduğunu gördü.

Necmi.T’yi çağırıp konuyu konuşmak istediğini belirten Barış Ataş “Ne yazık ki her şey kameralarda görülmesine rağmen suçu kabullenmedi. Bende jandarmaya durumu bildirdim. Yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Her şey ortada. Şu ana kasadan aldığı paraların 60-70 bin liranın üzerinde olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakoluna bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan Necmi T, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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