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Kasadan para aldığını iddia ettiği çalışanından şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

NİĞDE'de işletmecisi Şakir Çelik, kuruyemiş dükkanından  düzenli olarak para eksildiğini fark edince kamera kayıtlarını inceledi.

Kasadan para aldığını iddia ettiği çalışanından şikayetçi oldu

Selda Hatun TAN/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de işletmecisi Şakir Çelik, kuruyemiş dükkanından düzenli olarak para eksildiğini fark edince kamera kayıtlarını inceledi. Şakir Çelik, çalışanı Lokman D.’nin her gün mesai bitiminde kasadan para aldığını iddia ederek şikayetçi oldu. İşten çıkartılan Lokman D. ise Şakir Çelik’in kamera kayıtlarını gizli çektiğini ve şantaj yaptığını iddia ederek karşı dava açtı.
Selçuk Mahallesi'ndeki kuruyemiş dükkanı bulunan Şakir Çelik, mayıs ayında işyeri kasasından açık çıkması üzerine durumdan şüphelenip güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı. Şakir Çelik, çalışanı Lokman D.’nin her gün mesai bitiminde kasadan bir miktar para aldığını iddia ederek, Lokman D. ve ailesini çağırarak durumu anlattı. Zararının karşılanmasını talep eden Şakir Çelik, sonuç alamayınca şikayetçi oldu. Şakir Çelik, Lokman D.’nin dükkanda çalıştığı 13 ay boyunca kasadan yaklaşık 120 bin lira aldığını ileri sürdü. Lokman D. ise patronunun kendisini gizli bir şekilde görüntüleyip şantaj yaptığını iddia ederek, karşı dava açtı.
Şakir Çelik, görüntülerin şantaj amaçlı olmayıp güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu ifade ederek, "13-14 ay önce işyerine bir personel aldık. Bu dönemde işyerinin kasasında sürekli çeşitli miktarlarda açıklar olmaya başladı. İlk zamanlarda çok dikkatimizi çekmedi. Zaman geçtikçe sürekli bu açıkların büyüdüğünü, sermayemizde eksilmeleri gördük. Kamera kayıtlarını inceleyince çalışanımızın, her iş çıkışında, kasadan para aldığını saptadık" dedi.
ZARARIMIZI KARŞILAMADILAR
Her gün alınan miktarın değiştiğini ifade eden Şakir Çelik, "Kayıtlarda sanki para bozdurma süsü verir gibi hareketleri vardı. Biz bunu görüntülerle ispatladık, ağabeyini çağırdık, babasını çağırdık, izlettiğimizde onlar da şaşırdılar. Ağabeyi bütün suçu üstlendi, ilk önce bizi oyaladılar, ‘Kardeşimin bir geleceği var şikayetçi olmayın biz zararı karşılayalım’ dediler. Bizim zararımız yaklaşık 120 bin lira, kendisinden şikayetçiyi" diye konuştu.

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Kasadan para aldığını iddia ettiği çalışanından şikayetçi olduKasadan para aldığını iddia ettiği çalışanından şikayetçi oldu

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