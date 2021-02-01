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Kasalar dolusu meyveler yokuş aşağı yuvarlandı, vatandaşlar böyle topladı

01.02.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de yokuş yukarı çıkan kamyonetin arka kapağının açılması sonucu kasalar dolusu meyveler yola saçıldı.

Küçükçekmece’de yokuş yukarı çıkan kamyonetin arka kapağının açılması sonucu kasalar dolusu meyveler yola saçıldı. Yokuştan yuvarlanan meyveleri görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşların, meyveleri topladığı anlar ise kameraya yansıdı.
Küçükçekmece’de yokuş yukarı çıkan meyve yüklü kamyonun arka kapağı açılınca, kasalar dolusu meyve yola saçıldı. Yola düşen meyveler yokuş aşağı yuvarlanmaya başladı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Yokuş aşağı yuvarlanan meyveleri gören vatandaşlar, toplamak için adeta seferber oldu. Vatandaşların yardımıyla tekrar toplanarak kasalara konan meyveler, kamyona yüklendi. Yaşanan ilginç anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.
Komşuluk görevi yaptıklarını belirten Serdar Özer, “Arkadaş yukarı doğru çıkarken kasaların devrilmesi sonucu yola meyveler döküldü. Vatandaşlar topladı meyveleri, arkadaşlar komşular yardımcı oldu. Arkadan seslenmemize rağmen rampayı geçince fark edebildi” dedi.

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