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  4. Kasalarca domates çöpe dökülmüştü! Gündem olan görüntüler sonrasında açıklama geldi

Kasalarca domates çöpe dökülmüştü! Gündem olan görüntüler sonrasında açıklama geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.08.2024 19:29
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Sosyal medyada bir görüntü gündem olmuştu. Görüntülerde kasalarca domatesin çöpe döküldüğü anlar yer almıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Basın Müşaviri Fatih Uysan, olayın Burdur'da gerçekleştiğini ve para cezası uygulandığını aktardı.

Kasalarca domates çöpe dökülmüştü! Gündem olan görüntüler sonrasında açıklama geldi

Sosyal medyada kasalarca domatesin çöpe döküldüğü anlar gündem olmuştu. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Basın Müşaviri Fatih Uysan'dan açıklama geldi.

Uysan şunları ifade etti:

"Ticaret Bakanlığımızca; yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan 'sebze ve meyvelerin, fiyatlarını yükseltmek amacıyla çöpe döküldüğü' yönündeki haber ve paylaşımlar titizlikle incelenmektedir.

"OLAY BURDUR'DA GERÇEKLEŞTİ"

Sosyal medyada 8 Ağustos 2024 tarihinde paylaşılan, kasalarca domatesin çöpe döküldüğüne ilişkin görüntüler Bakanlığımızca incelenerek, olayın Burdur’un Söğüt Beldesinde bulunan Söğüt Toptancı Halinde gerçekleştiği tespit edilmiş ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce yerinde inceleme yapılmak suretiyle durum tutanak altına alınmıştır.

5957 sayılı Hal Kanununda malların toptan veya perakende ticaretinde; piyasada darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belirli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması yasaklanarak, yasağa aykırı hareket edenler için, doğrudan veya Bakanlığımızın talebi üzerine belediyelerce 123.213 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüş olup bu kapsamda, domatesleri çöpe döken işletmeye Hal Kanunu kapsamında 123.213 TL idari para cezası uygulanması talimatı Söğüt Belediyesine iletilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızca en kısa zamanda ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bakanlık olarak, fiyatları yükseltmek maksadıyla ürünlerin stoklanması veya yok edilmesi gibi eylemlerin gerçekleştirilmesine asla müsaade edilmeyecek ve bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasına devam edilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
domates Burdur
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