Kasalarda para bulamayınca güvenlik kameralarını söktüler

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Müftülüğü ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giren şüpheliler açtıkları kasalarda para bulamayınca güvenlik kameralarını söküp çalarak kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde ​Zafer Mahallesi'ndeki Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bitişiğinde bulunan Bergama Kaymakamlığı'nın da içinde bulunduğu Hükümet Konağı'nda meydana geldi. Kazan dairesinin parmaklıklarını keserek içeri giren ve 2 kişi oldukları tahmin edilen şüpheliler, ikinci kattaki Bergama Müftülüğü ve Bergama Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait iki kasayı açtı. Kasada para bulamayan hırsızlar, yakalanmamak için güvenlik kameralarını ve kayıt cihazlarını söküp, yanlarına alarak kaçtı.

Sabah kazan dairesine gelen personel, demir parmaklıkların kesilmiş olduğunu farkedip, durumu polise bildirdi. Polis, açılan kasalarda parmak izi incelemesi yaptı. Hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

