HABER

Kasalarda para bulamayınca güvenlik kameralarını söktüler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bergama ilçesinde, Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Müftülüğü ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giren şüpheliler açtıkları kasalarda para bulamayınca güvenlik kameralarını söküp çalarak kaçtı.

Kasalarda para bulamayınca güvenlik kameralarını söktüler

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Müftülüğü ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giren şüpheliler açtıkları kasalarda para bulamayınca güvenlik kameralarını söküp çalarak kaçtı.
Olay, dün gece saatlerinde ​Zafer Mahallesi'ndeki Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bitişiğinde bulunan Bergama Kaymakamlığı'nın da içinde bulunduğu Hükümet Konağı'nda meydana geldi. Kazan dairesinin parmaklıklarını keserek içeri giren ve 2 kişi oldukları tahmin edilen şüpheliler, ikinci kattaki Bergama Müftülüğü ve Bergama Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait iki kasayı açtı. Kasada para bulamayan hırsızlar, yakalanmamak için güvenlik kameralarını ve kayıt cihazlarını söküp, yanlarına alarak kaçtı.
Sabah kazan dairesine gelen personel, demir parmaklıkların kesilmiş olduğunu farkedip, durumu polise bildirdi. Polis, açılan kasalarda parmak izi incelemesi yaptı. Hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Tır dorsesinde 43 bin 170 kilo kehribar taşı ele geçirildiTır dorsesinde 43 bin 170 kilo kehribar taşı ele geçirildi
Saman balyaları arasında 215 kilo esrar ele geçtiSaman balyaları arasında 215 kilo esrar ele geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.