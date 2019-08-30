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Kasap, et ve kıymadan Atatürk portresi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde kasap Mustafa Boz'un (49), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97’nci yılı kutlamaları nedeniyle kıyma ve et kullanarak hazırladığı Atatürk portresi büyük ilgi görüyor.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde kasap Mustafa Boz'un (49), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97’nci yılı kutlamaları nedeniyle kıyma ve et kullanarak hazırladığı Atatürk portresi büyük ilgi görüyor.

Ayvacık ilçesinde 30 yıldır kasaplık yapan Mustafa Boz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla et ve kıyma kullanarak, Atatürk portresi hazırladı. Zafer Bayramı içi yapılan kutlamalara bu şekilde katılmak istediğini söyleyen Boz, hazırladığı Atatürk portresini iş yerinde soğutuculu et reyonunda sergiliyor.

İş yeri önünden geçen vatandaşlar ve müşteriler Atatürk portresine yoğun ilgi gösterirken, Boz, "Zafer Bayramı nedeniyle et ve kıyma kullanarak Atatürk portresi yapmak istedim. Biraz uğraş verdik ama çalışanlarımızla beraber portremizi yaptık. Bugüne özel, farklılık olsun diye bu portreyi yaptık. Müşterilerimiz de bu portreyi beğenip, tebrik ediyor. Portreyi inceliyorlar. Bazı vatandaşlar merakla inceleyip, bakıyor. Birbirinden duyup, portreyi görmek için gelenler dahi var. İlçede ilgi odağı oldu diyebilirim" dedi.

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