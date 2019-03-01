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Kasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 20:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta kasapta çalışan Ökkeş K.

Kasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta kasapta çalışan Ökkeş K. (18), daha önceden tanıdığı Sezer Türker'i (20) kendisine küfrettiği iddiasıyla sokakta göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş K., sokakta karşılaştığı Sezer Türker ile kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K., Türker'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Türker, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökkeş K. ise kısa sürede polis tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı. Ökkeş K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdüKasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdüKasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdüKasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdü

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