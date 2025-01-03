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Kasap kurban olacaktı, "boğa gibi" mücadele etti! İstanbul'da akılalmaz boğuşmaca: Sahtekarlar yakayı ele verdi

03.01.2025 13:34
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Kendilerine kurban olarak bir kasabı gözüne kestiren dolandırıcılar, sahte polis kimlikleri de edinince filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Sahtekarlar, kasaptaki Afganistan uyruklu çalışanı sınır dışı etmekle tehdit edip para almaya başladı ancak günün sonunda başlarına geleceklerinden habersizlerdi. Kasap dükkanının patronu olup bitene uyanınca adeta "firari boğa" gibi mücadele etti ve boğuşmaca yaşandı.

Kasap kurban olacaktı, "boğa gibi" mücadele etti! İstanbul'da akılalmaz boğuşmaca: Sahtekarlar yakayı ele verdi

Kasap kurban olacaktı, patron neler olup bittiğini anlayınca ortalık karıştı! Kasap dükkanındaki ilginç dolandırıcılık girişimi İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşandı.

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ÇALIŞANIN AFGANİSTAN UYRUKLU OLMASINI FIRSAT BİLDİLER

Ekol TV'nin haberine göre iki şüpheli, kasap dükkânına gelip 4 kilo et sipariş etti. Afganistan uyruklu çalışanın durumundan faydalanan şüpheliler, sahte polis kimlikleri göstererek onu "deport" etmekle tehdit etti. Hatta sözde bir amirle telefon görüşmesi yaparak güven kazanmaya çalıştılar. Kasaptan ilk etapta 8 bin lira alan dolandırıcılar bir süre sonra daha fazla para istemek için geri döndü.

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DOLANDIRICIYI YAKALAYIP "BOĞA GİBİ" MÜCADELE ETTİ

Durumdan şüphelenen kasap Fatih ve patronu Musa Demir, dolandırıcıların aslında polis olmadığını anladı. Dolandırıcılar kaçmaya çalışırken, Fatih Kasap duruma müdahale etti. Kendi deyimiyle "firari boğa" gibi mücadele ederek bir dolandırıcıyı yakaladı. Diğer şüpheli ise kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı.

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"BİZE 'POLİSİZ' DEDİLER, CEBİMDEKİ PARAYI VERDİM"

Fatih Kasap, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Bize 'Polisiz' dediler. Cebimdeki 7-8 bin lirayı verdim. Daha sonra patronum, onların dolandırıcı olduğunu söyledi. Kaçmaya çalışanlardan birini yakaladım. Gerçek polis bizden para istemez. Şikâyetçiyim."

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"BİRAZ ARBEDE YAŞANDI AMA SONUNDA YAKALADIK"

Patron Musa Demir ise, "Çalışanımı uyarmasam dolandırıcılar çok daha fazla para alabilirdi. Biraz arbede yaşandı ama sonunda yakaladık" dedi. Dolandırıcıların hedefi olan kasap, yaşadığı olayın herkese ders olmasını istedi ve vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Kasap Esenyurt dolandırıcı
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