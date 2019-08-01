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Kasap, parmaklarını kıyma makinesine kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

MERSİN'de Suriyeli kasabın kıyma makinesine kaptırdığı sağ elindeki 4 parmak koptu.

Kasap, parmaklarını kıyma makinesine kaptırdı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Suriyeli kasabın kıyma makinesine kaptırdığı sağ elindeki 4 parmak koptu. Parmaklar, itfaiye ekibi tarafından sökülen kıyma makinesinden çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.
Olay, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu kasap Abdulrazzak Omar Mohamad Ali (35), kıyma makinesine sağ elini kaptırdı. Kasabın feryadını duyan esnaf hemen yardıma koştu. Abdulrazzak Omar Mohamad Ali, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahale sırasında kasabın, 4 parmağının olmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Kasap dükkanına gelen itfaiye ekipleri, kıyma makinesini söküp, içinde kalan 4 parmağı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de parmakları, hastaneye yetiştirdi.

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Kasap, parmaklarını kıyma makinesine kaptırdıKasap, parmaklarını kıyma makinesine kaptırdıKasap, parmaklarını kıyma makinesine kaptırdı

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