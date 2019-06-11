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Kasap, yaralanın başına buzluktan çıkardığı kıymayı koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu başından yaralanan Lütfü Uysal'a (78), ilk müdahaleyi kasap Bayram Yardımcı yaptı.

Kasap, yaralanın başına buzluktan çıkardığı kıymayı koydu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu başından yaralanan Lütfü Uysal'a (78), ilk müdahaleyi kasap Bayram Yardımcı yaptı. Yardımcı, buzluktan çıkardığı kıymayı Uysal'ın başına tutarak şişmesini engellemeye çalıştı.
Kaza, öğle saatlerinde Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Uysal’a, Bülent Sadırlı (34) yönetimindeki 16 AEH 771 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Uysal, yere düşerek başından yaralandı. Başı şişen ve kanayan Uysal'ı gören cadde üzerindeki kasap dükkanının sahibi Bayram Yardımcı, yanına koştu. Kasap Yardımcı, Uysal'ı dükkanına getirip sandalyeye oturttu ardından başının daha fazla şişmesine engel olmak için buzluktan çıkardığı kıymayı başına koyarak ilk müdahalesini yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uysal, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kasap, yaralanın başına buzluktan çıkardığı kıymayı koyduKasap, yaralanın başına buzluktan çıkardığı kıymayı koyduKasap, yaralanın başına buzluktan çıkardığı kıymayı koyduKasap, yaralanın başına buzluktan çıkardığı kıymayı koydu

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