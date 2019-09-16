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Kasaplar ve celepler dernekleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan kasaplar ve celepler bir araya gelerek dernekleşiyor.Türkiye’de hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Yenişehir’de bulunan kasaplar ve celepler dernekleşiyor.

Kasaplar ve celepler dernekleşiyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan kasaplar ve celepler bir araya gelerek dernekleşiyor.
Türkiye’de hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Yenişehir’de bulunan kasaplar ve celepler dernekleşiyor. Kurucu Dernek Başkanı Kasap Yıldıray Kaplan, “Yenişehir et ve et ürünleri bakımından oldukça zengin. Türkiye’de önemli bir yere sahip, potansiyeli büyük bir ilçemiz. İlçemizde bulunan kasaplar ve et tedarikçilerimiz celepler ile bir araya gelerek dernekleşmeye karar verdi. İlçemizin ve ürünlerimizin tanıtımı için gün birlik beraberlik olma günüdür. Kuruluş aşamasında olan Yenişehir Kasaplar ve Celepler Derneğimiz önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacak. Yeni kurulan derneğimizin ilçemize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yönetim kurulunda Yıldıray Kaplan, Osman Toy, Hüseyin İşsever, Mustafa Ayma, Ömer Duğan, Şenol Ersoy, Mustafa Titiz, Mümin Sapmaz bulunuyor.

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