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Kasaplarda kıyma kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda parçalatmak ve kıyma yaptırmak için kasaplara akın etti.

Kasaplarda kıyma kuyruğu

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)- KURBAN Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, etlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda parçalatmak ve kıyma yaptırmak için kasaplara akın etti.
İzmir'de kurbanlıklarını kesen vatandaşlar, kasapların olunu tuttu. Bayramın ilk gününden itibaren bayram mesaisi yapan kasaplar da sıcak havaya rağmen et kesme ve kıyma makineleri ile özel bıçaklarıyla vatandaşın getirdiği etleri isteğe göre pirzola, kuşbaşı, kıyma ya da ciğer olarak geri verdi. Konak'ın Eşrefpaşa semtinde 38 yıldır kasaplık yapan Cengiz Özçapkın, şunları söyledi:
"Et bize bütün olarak gelir, biz de onun parçalama işlemini yaparız. Bütün kuzu gelir, biz de onun pirzolasını kuşbaşısını, ciğerini doğrar ve hazır vaziyette müşteriye veririz. Aşırı yoğunluk var, hep kuyruk halindeyiz. Bayramın birinci günü sabahtan şimdiye kadar hiç boşluğumuz olmadı. Kurban Bayramı kasapların en önemli bayramıdır. Kurban etleri kasapta kesildiği zaman bir gün bekletiyoruz. Beklemiş olursa işlem daha güzel olur. Dışarıda bazı insanlar sağlıksız şekilde etleri parçalatıyor. Bizim soğuk hava dolaplarımız var, soğutuculu makinelerimiz var. Burada yaptırmaları daha sağlıklı olur. Vatandaşlar dışarıda, arabaların arkasında, dükkanın önünde yapılan işlemleri tercih etmesinler. Bir kuruş ucuza yaptıracaklar diye sağlıklarından olmasınlar."
'HİJYENİK OLDUĞU İÇİN ETLERİ KASABA GETİRDİM'
Kasapta sıra bekleyen vatandaşlardan Metin Özayverdi de "Hayırlısıyla kurbanımızı kestik. Kasabımıza geldik, ellerinden geleni yapıyorlar. Kıymamızı yaptırdık. Etlerimizi parçalattık. Kendi mahallemizde bulunan kasaba geldik. Buraya güvendiğim için buraya getirdim. Akşam çoluk çocuğu toplayıp kavurmamızı, köftemizi yapacağız" dedi. Sevgim Şenşakrak de, "Etleri kuşbaşı, kavurmalık, yemeklik yaptırmaya geldim. Hijyenik olduğu için buraya geldim. Evimde çok fazla keskin bıçak yok, kendim kesemem. Bugün çok yoğundu, sıra bekledim. Etleri aldıktan sonra bu akşam dinlendireceğim, yarın kavurmasını yapıp afiyetle yiyeceğim" şeklinde konuştu.

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Kasaplarda kıyma kuyruğuKasaplarda kıyma kuyruğuKasaplarda kıyma kuyruğuKasaplarda kıyma kuyruğu

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