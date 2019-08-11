Kasapların kıyma çekme kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşayan kasapların kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Alaaddin Terzi ve kardeşleri Abdullah ile Ecevit Terzi, iddiaya göre aynı sokakta kasaplık yapan komşuları Adem Civelekoğlu ile iddiaya göre bir müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşadı. Komşu esnaflar arasında çıkan kavgada 4 kişi, bıçak ve tabancayla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaaddin Terzi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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