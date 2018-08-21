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Kasapların kurban kesme kavgası: 4 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 14:10 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da hayvan pazarından kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Kasapların kurban kesme kavgası: 4 yaralı 

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hayvan pazarından kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Direkli Mahallesi'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. İki grup kasap arasında vatandaşların kurbanlıklarını kesme konusunda tartışma çıktı. Kasapların yakınlarının da katıldığı, bıçakların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olaya karışanlar ise polislerce gözaltına alındı.

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Kasapların kurban kesme kavgası: 4 yaralı Kasapların kurban kesme kavgası: 4 yaralı

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