Kasapların kurban kesme kavgası: 4 yaralı 

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hayvan pazarından kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Direkli Mahallesi'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. İki grup kasap arasında vatandaşların kurbanlıklarını kesme konusunda tartışma çıktı. Kasapların yakınlarının da katıldığı, bıçakların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olaya karışanlar ise polislerce gözaltına alındı.
'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti
Korkunç işkencenin görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum