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Kasapların kurban kesme kavgası: 4 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da hayvan pazarından kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da hayvan pazarından kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Direkli Mahallesi'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. İki grup kasap arasında vatandaşların kurbanlıklarını kesme konusunda tartışma çıktı. Kasapların yakınlarının da katıldığı, bıçakların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olaya karışanlar ise polislerce gözaltına alındı.

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