Kasapoğlu: Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar -2

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Halit Aydın'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte seçim koordinasyon merkezi önünde toplananlara otobüs üzerinden seslenen Bakan Kasapoğlu, "Siz gönüllerimizdesiniz, kalplerimizdesiniz. Sizlere hizmet etmek, sizler için çalışmak bizim için ayrı bir onur, ayrı bir şeref demektir. Kumpasçıların ve terör örgütlerinin hedefi olmasına rağmen, birçok alanda devrimler gerçekleştirdik hamdolsun. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok devrim yaptık. Ekonomiden sağlığa, tarımdan sanayiye ve spora kadar pek çok alanda devrimler gerçekleştirdik. Elbette bunlarda yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliğinin büyük payı var. AK Partili belediyelerimizin bunda büyük payı var" dedi.

'BU COĞRAFYAYI ÇAMURLA, ÇUKURLA YÖNETMEYE KALKTILAR'

İsim vermeden HDP yönetimlerini eleştiren Bakan Kasapoğlu, AK Parti belediyeciliğini tercih eden kentlerin çok ciddi şekilde ilerlediğini ifade etti. Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Vatandaşa hizmet için seçilenler, bu coğrafyanın kadınına, gencine ihanet ettiler. Hizmet edeceklerine çukur kazdılar. Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar. Sizlerin evlerinizi ve yuvalarınızı delik deşik ettiler. Gönüllerinizi delik deşik ettiler. İnşallah bundan sonra ki süreçte bu gönülden hizmetkar anlayışını sizler zirveye taşıyacaksınız. Biz buna inanıyoruz. Çünkü iki yıllık tecrübe sizler içinde çok ama çok değerli. Cumali Atilla'nın sadece 2 yılda Diyarbakır’da gerçekleştirdikleri büyük bir devrim, büyük bir fedakarlık örneğidir. Yine buradaki kayyum arkadaşımızın gerçekleştirdikleri apayrı bir özellik, apayrı bir dönüşüm. Ancak sizler bu dönüşümün, bu değişimin çok daha iyisini, çok daha güzelini hak ediyorsunuz. Çünkü sizler bizim umudumuzsunuz. Bu kadim coğrafya, bu eşsiz medeniyet bu birlikle, bu beraberlikle ilelebet payidar kalacak. Hiç kimsi bizi bölmeye, parçalamaya, buna niyet eden hiçbir odak buna muvaffak olamayacak inşallah. Sizlerin her biri bizler için çok değerli. Hiçbir gencimizi, hiçbir evladımızı bu ihanet çetelerinin uzağına düşürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'a, Diyarbakır'ımızın ilçelerine, Dicle'ye, gençlerimiz için, evlatlarımız için, kadınlarımız için kazandırdığımız spor tesislerinin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi daha iyi yetiştirmek için bu coğrafyayı daha güçlü temsil etsinler, daha iyi rekabet etsinler diye gençlik merkezlerimizle, eğitim yuvalarımızla ışık saçmaya, onların gözündeki parıltıyı, aydınlığı arttırmaya devam edeceğiz. Bunları hamdolsun bu güne kadar hem Dicle'de, hem büyükşehirde Cumali başkanımızla, bakanlığımızın tüm imkanlarını siz kıymetli milletimizin emrine amade kılarak yaptık. İnşallah yeni projelerimizle, yerel yönetimlerimizle daha güçlü işbirliğiyle, birlik ve beraberlikle, gençlerimize, yarınlarımıza hizmet için beraber var olmaya devam edeceğiz."