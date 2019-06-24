Kasapoğlu ve Özdemir'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarete, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Onur Alkın Kalkavan ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de katıldı. Türk heyeti, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile öğle yemeğinde bir araya gelirken ardından görüşmelere geçildi. Görüşmelerde karşılıklı iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, Türkiye ve dünya futbol gündemdeki konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili son hazırlıkların ele alındığı ziyarette, UEFA'nın futbolu yaygınlaştırma ve her kesimin futbol oynamasını amaçlayan UEFA Grow ve UEFA Grassroots çalışmaları konusunda yapılacak iş birliği kapsamındaki projeler değerlendirildi.

- Kasapoğlu: "Bu girdaptan ilkelerimizden ödün vermeden çıkacağız" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun yeni göreve gelen TFF yönetimiyle yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, "Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bakanı olarak Nyon'a, Nihat Özdemir Bey ve TFF yönetiminin, UEFA Başkanı dostumuz Caferin ile yaptığı görüşmeye, hükümet olarak futbolun gelişimine verdiğimiz önemi göstermek için katıldık." dedi. Kulüplerle birlikte sportif, mali ve idari dönüşümü gerçekleştirebilmek için çalışacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, bakanlık olarak sadece futbol özelinde değil, tüm branşlarda "'büyük dönüşüm hamlesi" için hazırlıklarını yaptıklarını, hem kulüpleri hem de tüm federasyonları destekleyeceklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, bugün Avrupa'nın en modern statlarına, tesislerine sahip olan Türkiye'nin, başta UEFA olmak üzere uluslararası alanda organizasyonel bakımdan kabul gördüğünü, bunun da en önemli göstergesinin bu yıl İstanbul'da oynanacak Süper Kupa finali ve önümüzdeki sezon yine İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali olduğunu hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk futbolunun önemli sorunlarından birinin finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktararak, "Kulüplerimiz bazındaki büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsallık anlayışıyla ilkelerimizden ödün vermeden çıkacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, Türk futbolu için önümüzdeki sürecin futbolcu yetiştirme ve ihraç etme süreci olduğunun altını çizerek, "Türk futbolu için markalaşmanın hızlanması ve kurumsallaşması gereken bir dönemdeyiz." diye konuştu. - Özdemir: "İş birliği ortak projelerle daha da güçlenecek" TFF Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda Ceferin'e, Vodafone Park'ta 14 Ağustos'ta yapılacak UEFA Süper Kupa maçı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini ve ülkece bu organizasyonların heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Başkan Özdemir ziyaret için de "Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. UEFA ile TFF arasındaki iş birliği ortak projelerle daha da güçlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da UEFA ile olan ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, her alanda iş birliğini daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi. Servet Yardımcı, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak öncelikle grassroots ve grow çalışmalarına odaklandık. Bunun için UEFA ile birlikte her türlü çalışmayı yapıyoruz. Türkiye'de özellikle futbol oynayan çocuklarımızın sayısının artırılması için bu projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte biran evvel uygulamaya sokacağız." şeklinde görüş belirtti. - Ceferin: "Bu çabalar çok saygı değer" UEFA Başkanı Ceferin, Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki Türk heyetinin UEFA ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Türkiye'de futbolun özerk bir yapıda olmasına rağmen devletin, TFF ve kulüplerin sıkıntılarını aşmaları için gösterdiği çabayı takdirle takip ettiklerini kaydeden Ceferin, "UEFA ile iş birliği ve Türk kulüplerinin gelişimi için yapılan bu çabalar gerçekten çok saygı değer. Türkiye'ye yaptığım ziyarette, Türkiye'de futbolun gerek mali, gerek idari, gerekse sportif yönden gelişimi için iş birliği talepleri olmuştu. Bu bizim UEFA olarak devlet başkanlarından bakanlarından görmeye çok alışık olduğumuz girişimler değil. UEFA olarak bu konularda TFF ile iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.