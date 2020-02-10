Kasaptan 4 dakikada 10 bin liralık et çaldılar

Olay, önceki gün gece saatlerinde Beylice Mahallesi'ndeki Erhan Tosun'a ait kasap dükkanında meydana geldi. Gece, iş yerinin bekçisine fark ettirmeden kasap dükkanına giren şüpheliler, önce kasadaki 300 lirayı aldı. Daha sonra da etlerin saklandığı buzdolabına yöneldi. Dolaptaki 200 kilogram et ve 70 kilogram sucuğu geldikleri araca yükleyen hırsızlar, gecenin karanlığında kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, buzdolabında etlerin, kasada da paranın olmadığını fark edince durumu işletme sahibine bildirdi. İş yerine gelip, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Tosun, etlerin çalındığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Hırsızların iş yerini 4 dakikada boşalttığını ve zararının da yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirten Tosun, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

