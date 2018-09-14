"KAŞAR BANK"TAN MESAJ VAR

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Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL/İSTANBUL ,(DHA) - İSTANBUL'da "kaşar ticareti yapacağız " diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Ülken Ö. 'nün mağdurlarla whatsapp üzerinden yaptığı yazışmalar ortaya çıktı. Bulgaristan'a ait bir GSM numarasından atılan mesajlarda parasını isteyen ve ameliyat olması gereken bir çocuğunun olduğunu söyleyen mağdura, "1 milyon 100 bin lira topladım.Bu güne kadar herkes kazandı, ben battım. Çare,kurtuluş olarak kumara bulaştım kaybettim" diyor.

Sultangazi'de çok sayıda kişi, Çiftlik Bank benzeri bir yöntemle dolandırılmış ve adına da "Kaşar Bank" demişlerdi. Mağdurlar kaşar ticareti yapacağını söyleyen bir kişiye binlerce lira vermiş ve dolandırıcının Bulgaristan'a kaçtığı iddia edilmişti. Dolandırılan çok sayıda kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yurtdışına kaçtığı söylenen Ülken Ö.'nün Bulgaristan'a ait bir GSM numarasından bazı mağdurlara mesaj attığı ve mesajlaştığı ortaya çıktı.

"1 MİLYON 100 BİN LİRA"

Whatsapp üzerinden yapılan mesajlaşmaların bir bölümünde verdiği 170 bin lirasını geri isteyen ve ameliyat olması gereken oğlu için para gerektiğini söyleyen mağdur Saim Demirbaş, toplamda ne kadar topladığını soruyor. Ülken Ö. yanıt olarak, "Saim abi herkese kazandırdım ben battım. Hayatınızı zehir ettim hakkınızı helal edin. 1 milyon 100 bin civarı abi. Bugüne kadar herkes kazandı ben battım. Kazanmayan yok ama ben battım. Çare kurtuluş olarak kumara bulaştım" diye yanıt veriyor.