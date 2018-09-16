Kasası yüksek olan TIR, vapurda sıkıştı

Ersan SAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- TOPÇULAR-Eskihisar arasında sefer yapan İDO'ya ait arabalı vapurda bulunan TIR, kasasının yüksekliği nedeniyle inişi sırasında vapurda sıkıştı.
Topçular'dan akşam saatlerinde Eskihisar'a hareket eden İDO'ya ait arabalı vapura giriş yapan 16 KKH 89 plakalı TIR, saat 22.50 sıralarında iniş yaptığı esnada kasasının yüksekliği nedeniyle vapurda sıkıştı. Olay esnasında vapurda yüksek bir sesin duyulduğu öğrenildi. Durumun İDO'ya bildirilmesi üzerine arabalı vapura İDO'ya bağlı ekipler sevk edildi. Vapuru sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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