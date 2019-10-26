Kasasında 39 Ceset Bulunan TIR Sürücüsü Mahkemeye Çıkacak

İngiltere polisi, ülkenin güneydoğusunda bir TIR'ın kasasında 39 kişinin cesedinin bulunmasıyla bağlantılı olarak, TIR sürücüsüne kasıtsız adam öldürme ve insan ticareti teşebbüsünden 39 suçlama yöneltti.

Polis, Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki Maurice Robinson’ın Pazartesi günü mahkemeye çıkacağını açıkladı. Robinson, İngiltere tarihindeki en büyük insan kaçakçılığı vakalarından biri olarak görülen olayda tutuklananlar arasında hakkında suçlama yöneltilen ilk kişi oldu.

Olayda 4 kişi daha tutuklanmıştı. İngiltere polisinin çoğu Asya’dan geldiği tahmin edilen kurbanların kimliklerini belirleme zorluk yaşadığı belirtiliyor. Bunun nedeni de, insan kaçakçılarının, yolcularının kimliklerini gizlemek için genelde pasaportlarına el koyması ve isimlerini silerek gitmek istedikleri yere vardıklarında onlara yeni kimlik belgeleri vermesi.

TIR'ın kasasındaki cesetlerin tamamının çıkarıldığı ve halen üzerlerinde otopsiler yapıldığı bilgisi verildi.

Bu arada Londra’daki Vietnam Büyükelçiliği, kayıp aile üyelerinin akıbetini araştıranlar için acil yardım hattı oluşturduğunu açıkladı. Polis önce kurbanların Çinli olduğunun sanıldığını belirtmiş ancak daha sonra bunun net olmadığını, yeni ayrıntılar ortaya çıktığını kabul etmişti. Olayda can veren 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının ailesinin, genç kadından, boğulmak üzere olduğunu anlattığı telefon mesajları almasından sonra dikkatler Vietnam’a çevrildi.

İngiliz polisi üç gün önce başkent Londra'ya 30 kilometre mesafede Essex bölgesinde bir TIR'ın soğutma tertibatlı kasasında 39 kişinin cansız bedenini bulmuştu.

