HABER

Kasasındaki tomruklar devrilen TIR'ın çekicisi havada kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yokuşta park halinde bırakılan tomruk yüklü TIR, freni boşalınca yaklaşık 50 metre geri gitti.

Kasasındaki tomruklar devrilen TIR'ın çekicisi havada kaldı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yokuşta park halinde bırakılan tomruk yüklü TIR, freni boşalınca yaklaşık 50 metre geri gitti. Devrilen kasasındaki tomruklar yola saçılan TIR'ın çekicisi ise havada kaldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Aktepe Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları bölgesinde bulunan yokuşta meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran 20 ATK 19 plakalı tomruk yüklü TIR'ın freni boşaldı. Yokuşta geriye doğru hareket eden TIR, yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıktı. Kasası devrilen TIR'dan tomruklar yola saçılırken, çekicisi de havaya kalktı.
Kazayı gören çevredekiler polisi aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın çekicisine çıkarak, yaralı olup olmadığını kontrol etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kasasındaki tomruklar devrilen TIR'ın çekicisi havada kaldıKasasındaki tomruklar devrilen TIR'ın çekicisi havada kaldıKasasındaki tomruklar devrilen TIR'ın çekicisi havada kaldıKasasındaki tomruklar devrilen TIR'ın çekicisi havada kaldı

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Onlar Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz Onlar Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Bunları daha önce görmediniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.