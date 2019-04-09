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Kasasından 100 kilo altın çıkan FETÖ'cü eski savcının amcası hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş'ın tutuklanan amcası kuyumcu Faruk Akkaş bugün yeniden hakim karşısına çıktı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş'ın tutuklanan amcası kuyumcu Faruk Akkaş bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Akkaş'ın, eşi ve kayınbiraderleri adına kiralanan kasalarından 100 milyon lira değerinde altın ele geçirilmişti.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, '17-25 Aralık kumpası'nı kuran savcılardan FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında geçen yıl 19 Şubat'ta Antalya'da gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin 'mütevelli heyet yapılanması'nda bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edilen Faruk Akkaş, 20 Şubat'ta Isparta'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
KİRALIK KASADA 100 KİLOGRAM ALTIN
Soruşturmada, Faruk Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada, sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanan 100 kilogram altını ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirdi.
HAKİM KARŞISINDA
Hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Faruk Akkaş, bugün Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu sanık Faruk Akkaş ile birlikte tutuksuz sanık eşi Saadet Akkaş, kayınbiraderi Şenol Çilcan, babası S.A. ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanık olan diğer kayınbirader ve bir bankanın eski müdür yardımcısı İsmail Sedat Çilcan ise duruşmaya katılmadı.
Duruşmada Mahkeme Başkanı Cemal Duman, dosyada tanık olarak bulunan H.B.'nin, Akkaş'ın 2003- 2004 yıllarında örgütün sohbetlerine katıldığını söylediğini kaydetti. Akkaş ise tanık olan H.B'yi tanımadığını söyledi. Mahkemede konuşan Faruk Akkaş, terör örgütüne bağlı olmadığını belirterek, tahliyesini istedi.
Duruşmada Faruk Akkaş'ın tutukluluk halinin devamı ve mütalaadaki eksikliklerin giderilmesi istendi. Mahkeme heyeti sanık Faruk Akkaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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