Kasasından 100 kilo altın çıkan FETÖ'cü eski savcının amcasına 10 yıl hapis istemi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş'ın tutuklanan amcası kuyumcu Faruk Akkaş'ın hakkında 10 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Akkaş'ın, eşi ve kayınbiraderleri adına kiralanan kasalarından 100 milyon lira değerinde altın ele geçirilmişti.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, '17-25 Aralık kumpası'nı kuran savcılardan FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 19 Şubat'ta Antalya'da gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin 'mütevelli heyet yapılanması'nda bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edilen Faruk Akkaş, 20 Şubat'ta Isparta'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KİRALIK KASADA 100 KİLOGRAM ALTIN

Soruşturmada, Faruk Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada, sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanan 100 kilogram altını ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirdi.

FETÖ'YE AİT OKULLARIN YÖNETİM KURULU BAŞKANIYMIŞ

FETÖ/PDY'nin kasası olduğu iddia edilen tutuklu sanık Faruk Akkaş ile tutuksuz sanıklar eşi Saadet Akkaş ve kayınbiraderleri İsmail Sedat Çilcan ile Şenol Çilcan hakkında Isparta Cumhuriyet Savcılığınca iddianame hazırlandı. Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Faruk Akkaş hakkında 'Silahlı terör örgütü olmak' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, FETÖ/PDY'nin darbe girişiminden 8 gün sonra BİMER'e Faruk Akkaş'ın, FETÖ üyesi olduğuna dair ihbarda bulunulduğu, daha sonra farklı tarihlerde birçok ihbarın yapıldığı kaydedildi. İhbarlar üzerine Akkaş'ın telefon görüşme kayıtlarının incelendiğinin belirtildiği iddianamede, "Faruk Akkaş'ın, FETÖ/PDY şüphelisi 51 kişiyle irtibatlı olduğu, 2 oğlunun FETÖ'ye ait Altınbaşak okullarında öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca sanığın, Altınbaşak Eğitim Yayın ve Ticaret Limited Şirketi ve Altınbaşak Eğitim Yayın Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve yüzde 20 hisse sahibi olduğu belirlenmiştir" denildi.

'TÜM PARASINI KİRALIK KOYDU'

İddianamede, 22 Ekim 2017 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne, FETÖ/PDY'yi firasi olarak aranan Faruk Akkaş'ın, bütün parasını eşi Saadet Akkaş'ın annesi 'Pembe Çilcan' adına bankaya yatırdığı, Pembe Çilcan'ın ölmesi üzerine sahte evrak düzenlenerek paranın Saadet Akkaş'ın kardeşlerinden birinin üzerine geçirdiği ihbarı yapıldığını belirtildi.

Bu ihbarlar üzerine savcılıkça yapılan soruşturma kapsamında banka hesaplarının incelenmeye alındığı vurgulandığı iddianamede, "Yapılan incelemede, Faruk Akkaş ve Pembe Çilcan adına kiralık kasa olmadığı, İsmail Sedat Çilcan'a ait bir adet 314 nolu kiralık kasa, Şenol Çilcan'a ait 152-182-56-48 ve 80 nolu 5 adet kiralık kasanın olduğu tespit edildi. Kasalar incelediğinde ise yaklaşık 100 kilo altın ve toplam 575 bin liralık çek, senet ve nakit para ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

ZİYNET EŞYALARI İÇİN EŞİNE TALİMAT VERMİŞ

İddianamede, halen Isparta Cezaevi'nde tutuklu bulunan Faruk Akkaş'ın savunmasına da yer verildi. Akkaş, ifadesinde şunları kaydetti:

"2016 yılı sonunda finansal problemler nedeniyle bankalara çok borçlandım. Dükkanımdaki altın ve ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak için eşim Saadet Akkaş'a bir bankaya koyup dükkanı kapatmasını söyledim. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında psikolojik olarak kendini kötü hissettiğinden Isparta'dan ayrıldım. Yaklaşık 1,5 yıl sonra Antalya'da, basından FETÖ/PDY üyesi olduğum gerekçesiyle arandığımı öğrendim. Eşim ve kardeşlerinin kiralık kasa için yaptığı işlemlerden haberim yok. Ancak kiralik kasadaki mücehverat bana aittir. Altınbaşak şirketine verdiğim borçlara karşılık çek aldım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum."

SAHTE İMZAYLA ANNESİNİN KASASINI KARDEŞİNE DEVRETMİŞ

İddianemede diğer sanıkların ifadelerine de yer verildi. Tutuksuz sanık İsmail Sedat Çilcan ifadesinde, eniştesi Faruk Akkaş'ın 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre sonra evi terk ettiğini söyledi. Eniştesinin giderken işlettiği iki kuyumcu dükkanının anahtarlarını kız kardeşine bıraktığı belirten İsmail Sedat Çilcan, şunları kaydetti:

"Kız kardeşim bir kaç ay kardeşim Şenol ile bu dükkanları işletmeye çalıştı. Ancak eniştem Altınbaşak firmasının ortağı olduğu için bu firmanın borçlarından dolayı icra tebligatları ve banka ihtarları gelmeye başladı. Kız kardeşim, icra ve hırsızlık korkusuyla bana bu altınları nasıl muhafaza edebileceğini sordu. Ben de kendisine 'bizim bankada kasa kiralayıp' koyabileceğimizi söyledim. İcra korkusuyla annem Pembe Çilcan ve kardeşim Şenol Çilcan adlarına usulüne uygun şekilde 5 kasa kiraladık. Sonrasında annem hastalığı nedeniyle Antalya'da hastanede yatmaya başladı. Hastalığı ilerleyince kendi adına olan kasaları devretmek istedi. Şubeye gelecek durumu yoktu. Ağır hastalığı nedeniyle kendisinden bu yönde bir yazılı talimat veya imza alamadım. Bu nedenle de bankadan ilgili evrakı temin edip, annemin yerine imza attım. Annem adına olan kiralık kasaları kapatma işlemi yaptım. Bir gün sonra da annem öldü. Bu kasaları boşaltmadan kardeşim Şenol Çilcan adına kiraladım. Böylece kasalardaki eşyalar hiç çıkmadan kardeşim Şenol Çilcan'a devredilmiş oldu."

Diğer tutuksuz sanık Şenol Çilcan ise ifadesinde, altınları banka kasasına koymayı bir kamu bankasında çalışan kardeşi İsmail Sedat Çilcan ile düşündüklerini söyledi.

Faruk Akkaş'ın eşi Sanık Saadet Akkaş ise annesinin üzerine olan kiralık kasaların kardeşi üzerine aktarılması işlemine dahil olmadığını, annesinden imzasının nasıl alındığını, işlemin nasıl yapıldığını bilmediğini beyan etti.

BANKADA KASA DEVRETMEK ISLAK İMZA VE NOTERDEN VEKALETNAME İLE OLUR

İddianamede, kasa kiralama prosedürüyle ilgili banka çalışanlarının ifadesine de yer verildi. Banka çalışanları, ifadelerinde, "Bankamızdan kasa kiralamak veya kiralık kasasını devir etmek isteyen müşterilerimizin mutlak suretle bankacılık kanununa göre ıslak imzasının görevli huzurunda veya noterden alınan vekaletname ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde olmadığı zaman kesinlikle işlem yapılmamaktadır" şeklinde beyanda bulundu.

Faruk Akkaş, eşi ve kayınbiraderlerinin yargılanmasına 15 Ocak 2019 tarihinde Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

