Kasayı soydu, dükkan sahibinden kartvizit alıp gitti

Mesut Işık-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, dükkanda kimsenin olmadığı sırada içeri giren kişi, kasada bulunan 400 TL'yi çaldı. Dükkandan çıkarken iş yeri sahibi ile karşılaşan kişi, perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağını sorup, kartvizit alarak ayrıldı.

Olay akşam saatlerinde, Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi 1229 Sokak'ta bulunan bir perdecide meydana geldi. Mesut ve Mehmet Durdu kardeşlere ait perde dükkanında kimsenin olmadığını gören kişi içeri girerek kasada bulunan 400 TL'ye çaldı. Dükkandan çıkarken Mehmet Durdu ile karşılaşan kişi, içeri girerek dükkan sahibine perde fiyatlarını, nasıl ölçü alacağı yönünde sorular sordu. Mehmet Durdu'dan kartvizit alan kişi daha sonra dükkandan ayrıldı.

Bir süre sonra kasada paraların eksik olduğunu gören Mehmet Durdu, güvenlik kameralarını incelediğinde perde fiyatlarını soran kişinin kasada bulunan 1500 TL'nin 400 TL'sini çaldığını gördü. Mehmet Durdu polise şikayette bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Durdu olayla ilgili olarak, "Karşı dükkanda arkadaşımla sohbet ederken bu şahıs dükkana giriyor. Kasayı bir yoklayıp ihtiyacı olduğu kadar alıp gerisini bırakıyor. Dışarıya çıkınca beni görüyor ve işaret ediyor neredesin diye. Birde utanmadan pişkin pişkin tül soruyor bana. Nasıl ölçü alabilirim, nasıl olur, nasıl gidebiliriz? diye. Sonra tam çıkarken bir de kartvizit alarak, 'Arayacağım ben sizi tül için' dedi. Ne diyelim aldı gitti. Bir de çıkarken kameraya bakıyor. Başımıza gelen tam bir komedi mi, ağlanacak halimize gülüyoruz mu? Kasanın içerisinde 1500 TL vardı. Allah'tan hepsini almamış" dedi.