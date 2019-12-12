HABER

Kasayla çaldıkları altınları gülerek satmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:04 | Son Güncelleme

Mersin’de bir evden içinde 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Mersin’de bir evden içinde 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bulunduğu kasayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Şahısların altınları kuyumcuya satma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, rahat tavırları ve gülmeleri dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine başvuran Ş.A. ve M.A. isimli çift, evlerinden içerisinde 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik para kasasının çalındığını söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı V.Y., C.Y, A.Y., G.Y. ve Ö.U. isimli şahısların yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin’in Tarsus ve Hatay’ın İskenderun ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, V.Y.’yi Tarsus’ta müştekilere ait bir kilitli burma bilezik ve bin 800 lira para ile yakalarken, C.Y. ve G.Y. de İskenderun’da gözaltına alındı. Ekipler, diğer 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin’e getirilen 1’i kadın 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.Y. ve C.Y. tutuklanırken, G.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Altınları gülerek satmışlar
Öte yandan, İskenderun’da 4 şahsın kuyumcuya altın satma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde biri kadın 2 kişi kuyumcuya girerek pazarlık yaparken, daha sonra 2 kişinin daha geldiği görülüyor. Bir süre kuyumcuyla pazarlık yapan şahıslar, altınları satıp paraları alarak kuyumcudan çıkıyorlar. Şahısların satış boyunca rahat tavırları ve gülmeleri ise dikkat çekiyor.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!
Birevim, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmine sponsor olduBirevim, Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmine sponsor oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.