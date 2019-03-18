HABER

KASDOFF üyeleri Çanakkale şehitlerini unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

Kastamonu Offroad kulübü üyeleri şehitler için araçlarını Türk bayrakları ile süsleyip kortej yaptı - KASDOFF Başkanı Tarkan Topaç: - "Çanakkale Zaferi vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk Milletinin engelleri nasıl aşabileceğinin en güzel örneğidir"

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına kortej düzenledi.

Kastamonu Miting Medyanı'nda bir araya gelen KASDOFF üyeleri Türk bayrakları ile süsledikleri araçlarıyla şehir turu yaptı. Yaklaşık 1,5 kilometreyi bulan araç kuyruğuna, bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Kastamonu şehitliğine kadar giden kortej yol boyunca vatandaşlara üzerinde, "Geri dönmeyi hiç düşünmediler. Bir destandır Çanakkale" yazan helvalardan ikram etti.

Şehitlikte yapılan duanın ardından yaklaşık 30 araçlık konvoy Karaçomak Deresinden geçerek, Miting Meydanı'na dönüş yaptı.

KASDOFF Başkanı Tarkan Topaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin Türk harp tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Topaç, şöyle devam etti:

"Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü anmak ve vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin onurunu ve gururunu yaşatmak için bu gece burada bir araya geldik. Çanakkale Zaferi vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk Milletinin engelleri nasıl aşabileceğinin en güzel örneğidir. Ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatırasını rahmet ve şükranla anıyoruz."

Aileleriyle birlikte korteje katıldıklarını belirten Topaç, "Çok anlamlı bir etkinlik oldu. İnsanlar Çanakkale Türküsü eşliğinde Türk bayrakları ile bizleri görünce mutlu oldular. Şehitlerimizin hatırasını bir an bile yaşatabildiysek ne mutlu bize." dedi.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Baraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildiBaraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildi
On Numara çekildi! İşte kazandıran numaralarOn Numara çekildi! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Zaferi kasdoff KASTAMONU offroad kulübü üyeleri

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
18 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekildi! İşte kazandıran numaralar

Polis memurunu darp etti, kaçarken kaza yaptı

Kadın polisi darp etti! O detay gözlerden kaçmadı

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişlerinden Hollanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

Damat dehşeti! Bu halde bulundu

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında fener alayı coşkusu

Binlerce kişi katıldı! Fener alayı coşkusu

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.