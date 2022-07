Kaset iddiası İsmailağa'da ortalığı akarıştırdı! Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e: 'Erkeksen ilan et de kasetlerini patlatalım'

İsmailağa Cemaati’nin ‘şeyhi’ Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan tartışmalar sonrasında gelen açıklamalar dikkat çekti. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet’i işaret ederek ‘kasetlerini patlatırız’ ifadelerini kullandı.

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Kökler Derneği isimli Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

OLAY OLACAK SÖZLER: 'KASETLERİNİ PATLATALIM'

Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut’a erkeksen şeyhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur, bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Ve devam ediyorum 2009 yılında efendi hazretleri hayattayken kime biat ettin. İlmi icazetten bahsetmiyorum bak, tarikat icazeti kimden aldın. Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Sen söylemeyeceksin tabi ki. Sen yine yoluna devam edeceksin."

CÜBBELİ AHMET SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Saadettin Ustaosmanoğlu’nun söz konusu yayını sonrası Ahmet Mahmut Ünlü de harekete geçti. Ünlü adına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Saadettin Ustaosmanoğlu’nun ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘şantaj’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlediği öne sürüldü. Savcılık dilekçesinde “Mezkûr paylaşım müvekkilimin maddi ve manevi huzur ve sükununu son derece şiddetli bir şekilde bozmuştur. Şüpheli tarafından sarf edilen tahkir edici, küçük düşürücü sözler hem müvekkil nezdinde ağır elem duygusuna sebep olmuş hem de dış dünyada müvekkilin saygınlığına zarar verme tehlikesi oluşturmuştur” denildi.

O VİDEO İÇİN ERİŞİM ENGELİ İSTENDİ

Savcılık suç duyurusunun yanı sıra bir başvuru da İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yapıldı. Yayının yapıldığı Youtube’daki link için erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.