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  4. Kaset iddiası İsmailağa'da ortalığı akarıştırdı! Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e: 'Erkeksen ilan et de kasetlerini patlatalım'

Kaset iddiası İsmailağa'da ortalığı akarıştırdı! Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e: 'Erkeksen ilan et de kasetlerini patlatalım'

19.07.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından İsmailağa cemaatinde dikkat çeken tartışmalar yaşanmaya başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye 'Erkeksen şeyhliğini ilan et de kasetlerini patlatalım' ifadeleri ile seslendi.

İsmailağa Cemaati’nin ‘şeyhi’ Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan tartışmalar sonrasında gelen açıklamalar dikkat çekti. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet’i işaret ederek ‘kasetlerini patlatırız’ ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Kökler Derneği isimli Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

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OLAY OLACAK SÖZLER: 'KASETLERİNİ PATLATALIM'

Saadeddin Ustaosmanoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut’a erkeksen şeyhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur, bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Ve devam ediyorum 2009 yılında efendi hazretleri hayattayken kime biat ettin. İlmi icazetten bahsetmiyorum bak, tarikat icazeti kimden aldın. Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Sen söylemeyeceksin tabi ki. Sen yine yoluna devam edeceksin."

CÜBBELİ AHMET SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Saadettin Ustaosmanoğlu’nun söz konusu yayını sonrası Ahmet Mahmut Ünlü de harekete geçti. Ünlü adına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Saadettin Ustaosmanoğlu’nun ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘şantaj’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlediği öne sürüldü. Savcılık dilekçesinde “Mezkûr paylaşım müvekkilimin maddi ve manevi huzur ve sükununu son derece şiddetli bir şekilde bozmuştur. Şüpheli tarafından sarf edilen tahkir edici, küçük düşürücü sözler hem müvekkil nezdinde ağır elem duygusuna sebep olmuş hem de dış dünyada müvekkilin saygınlığına zarar verme tehlikesi oluşturmuştur” denildi.

O VİDEO İÇİN ERİŞİM ENGELİ İSTENDİ

Savcılık suç duyurusunun yanı sıra bir başvuru da İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yapıldı. Yayının yapıldığı Youtube’daki link için erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli Ahmet Hoca cübbeli ahmet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 189 yorum
işte tarikatlarin durumu peşinden gidilen salya sumukleri yenilen bu zatlarin durumları Dallas dizisi bunların yanında mübarek kalır tencere dibin kara misali ya Cübbeli efendi haybeden atıp tutuyorsun
sende dallasa git büyük bir kitle var karşında .incitici konuşma incinirsin
tarikatlere vurmak için de senin gibilere gün doğdu.kininizde bogulun
@hohe67 dallası sen dünyadan ayrılınca görürsün.
senin dindar insanlar için rast gele yurum yapman İslam dini yeterli
aynen bunlar da müslüman cemaat liderleri, kasetleri çekerken izlemişlerdir de. böyle kaset çeken, saklayanlar da müslümanı geçtik tarikat ve cemaat liderleri. terörist fetö bile kaset çekmedi.
@hohe67 bu senin anladığın bir kaset değil sizin mahallenin kasetlerinden bahsetmiyor
@hohe67 ne kitlesi bu pardon
Hac vazifesi sırasında, Mekkede çatışmadılarmı.
helal kardeşim en güzel yorum bu
e bu şantaj...
hacı hoca adam şantaj yapamaz mı günah işleyemez mi o da bir kul o da günah işler
Bu adamı ilk defa gördüm gözüm hiç tutmadı.
Dinde böyle birşey varmı...
yakında ikinci ihlas ajansı olursa şaşmam

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